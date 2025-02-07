Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе

В Таразе нарушитель не подчинился законным требованиям стражей порядка остановиться, прибавил скорость и попытался скрыться от полиции, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДП Жамбылской области

Сообщается, что при управлении автомобилем нарушитель разговаривал по телефону и нарушал правила маневрирования.

«Пытаясь избежать встречи с сотрудниками полиции, водитель выехал на встречную полосу, создавая аварийную ситуацию и угрожая жизни других участников дорожного движения. В результате оперативно принятых мер сотрудники полиции остановили автомобиль и отправили его на штрафстоянку», - рассказали в ДП Жамбылской области.

Водителя привлекли к ответственности по 8 статьям КоАП РК, добавили в полиции.