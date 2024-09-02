Сборная Казахстана по хоккею сыграла с командой Словакии

Хоккей
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу словаков

Фото: hockeyslovakia.sk

В решающем матче предолимпийской квалификации сборная Казахстана встретилась с командой Словакии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея

Как сообщается, первое же большинство реализовали хозяева площадки, а следом удвоили преимущество. Во втором отрезке игры Адам Лишка сделал счет 3:0, но Никита Михайлис одну шайбу все же отыграл.

В конце игрового отрезка игрок Словакии Павол Регенда был удален до конца игры за неспортивное поведение. В третьем отрезке хоккеисты РК увеличили прессинг, но голов забито не было.

Словакия - Казахстан 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

1:0 - 04:54 - Лантоши (Гривик, Черешняк) ГБ
2:0 - 12:21 - Регенда (Князко, Поспишил)
3:0 – 30:16 - Лишка (Сикора)
3:1 – 35:52 – Михайлис (Метальников)

Вратари: Главай - Шутов

#матч #хоккей #Словакия

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