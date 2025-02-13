Сборная Казахстана по хоккею вышла в финал Азиады

Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала победу в полуфинале над хозяевами турнира — сборной Китая на IX зимних Азиатских играх в Харбине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Сали Сабиров / Минтуризма и спорта

Подопечные Олега Болякина забросили две шайбы в конце второго периода. За минуту до окончания матча соперник сократил отставание, но в оставшиеся секунды китайский вратарь допустил ошибку, пропустив третий гол.



В финале Казахстан сыграет с победителем пары Южная Корея — Япония.

Ранее сообщалось, что женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×6 км на зимних Азиатских играх в Харбине.