Сборная Казахстана по хоккею вышла в финал Азиады
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Мужская сборная Казахстана по хоккею одержала победу в полуфинале над хозяевами турнира — сборной Китая на IX зимних Азиатских играх в Харбине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта
Подопечные Олега Болякина забросили две шайбы в конце второго периода. За минуту до окончания матча соперник сократил отставание, но в оставшиеся секунды китайский вратарь допустил ошибку, пропустив третий гол.
В финале Казахстан сыграет с победителем пары Южная Корея — Япония.
Ранее сообщалось, что женская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×6 км на зимних Азиатских играх в Харбине.