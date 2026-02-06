Казахстанские хоккеисты стали победителями международного турнира

В решающем матче за Кубок Eurasia Jastar Cup Kazakhstan встречались юношеская команда Казахстана и сборная России U16, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея

Фото: КФХ

Обе команды одержали по две победы над Беларусью U17 и женской сборной России. Казахстанцы обыграли белорусов со счетом 3:0, а девушки - 9:4. Команда России со счетом 2:1 и 10:0 соответственно.

В заключительной игре хоккеисты РК первыми открыли счет, соперник сравнял, но хозяевам потребовалось 10 секунд, чтобы выйти вперед. Во втором периоде Таир Бигаринов сделал счет 3:1. А в третьем периоде нападающий оформил хет-трик и поставил точку в матче.

Казахстан U18 – Россия U16 – 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)    
1:0 - 06:40 – Бигаринов (Евплов, Тлеухан) ГБ
1:1 - 07:53 – Андреев (Попов)
2:1 - 08:02 – Кравченко (Бигаринов, Тлеухан)
3:1 - 28:34 – Бигаринов (Тлеухан, Кравченко)
4:1 - 57:26 - Бигаринов (Решетько, Кравченко)
Вратари: Мыльников – Сучков

Таким образом, одержав три победы в трех матчах, победителем турнира стала команда Казахстана, заключили в КФХ. 

#турнир #победа #хоккей

