Сборная Казахстана заняла второе место на ЧМ по самбо

Дана Аменова
Спортсмены РК завоевали 12 медалей

Фото: пресс-служба МТС РК

С 6 по 10 ноября в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся чемпионат мира по самбо, объединивший 466 спортсменов из 70 стран мира. Соревнования прошли под эгидой Международной федерации самбо (FIAS) и стали одним из крупнейших событий международного спортивного календаря, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Министерстве туризма и спорта РК, национальная сборная Республики Казахстан продемонстрировала высокий уровень подготовки и заняла второе место в общекомандном зачёте, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.

Победители и призёры сборной Казахстана:

Спортивное самбо:

79 кг – Еркебулан Негметов – серебро
71 кг – Арнур Куатай – бронза
64 кг – Жандос Бейсенбаев – бронза
50 кг – Маргарита Бажаева – бронза
80 кг – Мадина Ержан – бронза

Боевое самбо:

59 кг – Маржан Бизак – золото
71 кг – Ниетхан Толеухан – золото
80 кг – Улболсын Адилова – серебро
58 кг – Арман Турумбетов – бронза
+98 кг – Талгат Жиентаев – бронза
50 кг – Жадыра Пайыз – бронза
+80 кг – Нурила Асанкызы – бронза

