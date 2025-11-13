Фото: пресс-служба МТС РК

С 6 по 10 ноября в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся чемпионат мира по самбо, объединивший 466 спортсменов из 70 стран мира. Соревнования прошли под эгидой Международной федерации самбо (FIAS) и стали одним из крупнейших событий международного спортивного календаря, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в Министерстве туризма и спорта РК, национальная сборная Республики Казахстан продемонстрировала высокий уровень подготовки и заняла второе место в общекомандном зачёте, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых медалей.

Победители и призёры сборной Казахстана:

Спортивное самбо:

79 кг – Еркебулан Негметов – серебро

71 кг – Арнур Куатай – бронза

64 кг – Жандос Бейсенбаев – бронза

50 кг – Маргарита Бажаева – бронза

80 кг – Мадина Ержан – бронза

Боевое самбо:

59 кг – Маржан Бизак – золото

71 кг – Ниетхан Толеухан – золото

80 кг – Улболсын Адилова – серебро

58 кг – Арман Турумбетов – бронза

+98 кг – Талгат Жиентаев – бронза

50 кг – Жадыра Пайыз – бронза

+80 кг – Нурила Асанкызы – бронза