​Счастья много не бывает

Наша газета уже писала о том, что в Прииртышье запустили пилотный проект Nurly Ertis, в его рамках в моногороде Экибастуз выдают квартиры многодетным семьям из Нур-Султана, которые согласились на переезд из столицы. Могут здесь принять и жителей других трудоизбыточных регионов страны.

В прошлом месяце поменяли прописку 35 семей, все они живут в домах по соседству. Первого июня они приветствовали новых жильцов, которых в торжественной обстановке поздравляли с праздником руководство области и министр.

– По поручению Елбасы в стране реализуются комплексные меры по обеспечению занятости, поддержке социально уязвимых категорий граждан, повышению уровня благосостояния и качества жизни населения, – сказал переселенцам Бердибек Сапарбаев. – В связи с этим по инициативе акимата Павлодарской области запущена уникальная программа Nurly Ertis, оказывается всесторонняя поддержка всем желающим переехать. В Экибастузе работает много крупных промышленных предприятий, хорошо развито предпринимательство, поэтому его по праву можно назвать одним из развитых и перспективных городов Казахстана. Такой положительный опыт необходимо использовать и в других трудодефицитных регио­нах страны.

Министр подчеркнул, что благодаря этому проекту переселенцы получили существенную помощь от государства. Помимо того что им выдали новое просторное аренд­ное жилье, за которое они должны платить всего по 8 тыс. тенге в месяц, всем детям-дошколятам уже предоставили бесплатные места в детских садах, тех, кто постарше, обеспечат школьной формой и канцелярией, для всех членов семьи местные власти добились бесплатного проезда в общественном транспорте. Еще из плюсов – субсидии на переезд, на каждого члена семьи – по 88 тыс. тенге, средства уже выделены из республиканского бюджета. Кроме того, есть так называемый льготный период, за первый год проживания в Экибастузе эти семьи могут и не платить арендную плату, это время им дается на обу­стройство. Через 5 лет возможна приватизация или продление договора аренды.

При всем этом самим переселенцам нужно выполнить лишь одно условие – за полгода все трудоспособные члены семьи должны найти работу. Но и здесь местные власти оказывают всяческое содействие новоселам. По данным заместителя акима Экибастуза Натальи Нефедовой, в городе больше 500 официальных вакансий, многие приехавшие из столицы уже вышли на работу на градообразующие предприятия.

Кстати, в этот же день в Экибас­тузе с участием министра Бердибека Сапарбаева торжественно открыли новый детский сад Erkem-Ai на 150 мест, который как раз и будут посещать дети новоселов. По словам матери семерых детей Фирузы Азбергеновой, такой поддержки на новом месте они не ожидали.

– Конечно, самое главное, что мы получили крышу над головой, но за садик и школу для наших детей отдельное спасибо, – сказала она. – Теперь нам будет намного легче с работой и домашними делами.

Еще одно событие для города горняков – открытие на базе средней школы № 2 нового кабинета психолого-педагогической коррекции для детей с особыми образовательными потребностями. Это стало возможным благодаря проек­ту «Разные-Равные», который реализует Фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust совместно с благотворительным фондом «Дара».

– Это одиннадцатый кабинет, который мы открыли в стране, и второй кабинет коррекции в Павлодарской области. Сейчас в Экибастузе живут 1 300 особенных детей, и мы надеемся, что этот кабинет будет способствовать их образованию. Кабинет коррекции может ежегодно принимать более 150 особенных детей. С ними будут работать квалифицированные специалисты. Все это на бесплатной основе, – отметил генеральный директор фонда Samruk-Kazyna Trust Дияс Азбергенов.

Тема поддержки многодетных семей была ключевой во время рабочего визита министра в Павлодарскую область. Например, в Павлодаре Бердибек Сапарбаев встретился с многодетными матерями, работающими на предприятии «Нефтехим LTD» по производству метил-трет-бутилового эфира, гранулированного полипропилена, тканых полипропиленовых мешков. В сопровождении акима области Булата Бакауова он ознакомился с соблюдением техники безопасности и охраны труда на заводе, мерами социальной поддержки работников.

– У нас условия хорошие. На некоторых заводах люди сами добираются домой, у нас же есть развозка. Зарплата устраивает, рабочее время, обед в столовой с 50-процентной скидкой, – отметила ткач Нуртай Умарбаева. – Средняя зарплата на производстве – 120 тысяч тенге, выплаты зависят от разряда, количества смен, переработки и выхода в праздничные дни.

Бердибек Сапарбаев высоко оценил работу предприятия, вклад в социально-экономическое развитие и поддержку населения.

– Елбасы и Президентом поставлена важная задача по повышению благосостояния населения. Развитие нашей страны в первую очередь зависит от каждого граж­данина. Если мы будем вместе работать и вносить свой посильный вклад, то Казахстан будет развиваться, улучшатся уровень и качество жизни населения, – отметил министр.

Также Бердибек Сапарбаев стал почетным гостем на праздновании Дня защиты детей в областном центре. На набережной прошел парад-смотр оркестров и хореографических ансамблей школ и колледжей с участием 7 тыс. школьников и студентов. Кроме того, он посетил обновленный стадион «Жұлдыз», где состоялось открытие международного турнира по футболу на призы компании ERG среди детских команд.