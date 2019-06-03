​Счастья много не бывает

Наша газета уже писала о том, что в Прииртышье запустили пилотный проект Nurly Ertis, в его рамках в моногороде Экибастуз выдают квартиры многодетным семьям из Нур-Султана, которые согласились на переезд из столицы. Могут здесь принять и жителей других трудоизбыточных регионов страны.
В прошлом месяце поменяли прописку 35 семей, все они живут в домах по соседству. Первого июня они приветствовали новых жильцов, которых в торжественной обстановке поздравляли с праздником руководство области и министр.
– По поручению Елбасы в стране реализуются комплексные меры по обеспечению занятости, поддержке социально уязвимых категорий граждан, повышению уровня благосостояния и качества жизни населения, – сказал переселенцам Бердибек Сапарбаев. – В связи с этим по инициативе акимата Павлодарской области запущена уникальная программа Nurly Ertis, оказывается всесторонняя поддержка всем желающим переехать. В Экибастузе работает много крупных промышленных предприятий, хорошо развито предпринимательство, поэтому его по праву можно назвать одним из развитых и перспективных городов Казахстана. Такой положительный опыт необходимо использовать и в других трудодефицитных регионах страны.
Министр подчеркнул, что благодаря этому проекту переселенцы получили существенную помощь от государства. Помимо того что им выдали новое просторное арендное жилье, за которое они должны платить всего по 8 тыс. тенге в месяц, всем детям-дошколятам уже предоставили бесплатные места в детских садах, тех, кто постарше, обеспечат школьной формой и канцелярией, для всех членов семьи местные власти добились бесплатного проезда в общественном транспорте. Еще из плюсов – субсидии на переезд, на каждого члена семьи – по 88 тыс. тенге, средства уже выделены из республиканского бюджета. Кроме того, есть так называемый льготный период, за первый год проживания в Экибастузе эти семьи могут и не платить арендную плату, это время им дается на обустройство. Через 5 лет возможна приватизация или продление договора аренды.
При всем этом самим переселенцам нужно выполнить лишь одно условие – за полгода все трудоспособные члены семьи должны найти работу. Но и здесь местные власти оказывают всяческое содействие новоселам. По данным заместителя акима Экибастуза Натальи Нефедовой, в городе больше 500 официальных вакансий, многие приехавшие из столицы уже вышли на работу на градообразующие предприятия.
Кстати, в этот же день в Экибастузе с участием министра Бердибека Сапарбаева торжественно открыли новый детский сад Erkem-Ai на 150 мест, который как раз и будут посещать дети новоселов. По словам матери семерых детей Фирузы Азбергеновой, такой поддержки на новом месте они не ожидали.
– Конечно, самое главное, что мы получили крышу над головой, но за садик и школу для наших детей отдельное спасибо, – сказала она. – Теперь нам будет намного легче с работой и домашними делами.
Еще одно событие для города горняков – открытие на базе средней школы № 2 нового кабинета психолого-педагогической коррекции для детей с особыми образовательными потребностями. Это стало возможным благодаря проекту «Разные-Равные», который реализует Фонд развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust совместно с благотворительным фондом «Дара».
– Это одиннадцатый кабинет, который мы открыли в стране, и второй кабинет коррекции в Павлодарской области. Сейчас в Экибастузе живут 1 300 особенных детей, и мы надеемся, что этот кабинет будет способствовать их образованию. Кабинет коррекции может ежегодно принимать более 150 особенных детей. С ними будут работать квалифицированные специалисты. Все это на бесплатной основе, – отметил генеральный директор фонда Samruk-Kazyna Trust Дияс Азбергенов.
Тема поддержки многодетных семей была ключевой во время рабочего визита министра в Павлодарскую область. Например, в Павлодаре Бердибек Сапарбаев встретился с многодетными матерями, работающими на предприятии «Нефтехим LTD» по производству метил-трет-бутилового эфира, гранулированного полипропилена, тканых полипропиленовых мешков. В сопровождении акима области Булата Бакауова он ознакомился с соблюдением техники безопасности и охраны труда на заводе, мерами социальной поддержки работников.
– У нас условия хорошие. На некоторых заводах люди сами добираются домой, у нас же есть развозка. Зарплата устраивает, рабочее время, обед в столовой с 50-процентной скидкой, – отметила ткач Нуртай Умарбаева. – Средняя зарплата на производстве – 120 тысяч тенге, выплаты зависят от разряда, количества смен, переработки и выхода в праздничные дни.
Бердибек Сапарбаев высоко оценил работу предприятия, вклад в социально-экономическое развитие и поддержку населения.
– Елбасы и Президентом поставлена важная задача по повышению благосостояния населения. Развитие нашей страны в первую очередь зависит от каждого гражданина. Если мы будем вместе работать и вносить свой посильный вклад, то Казахстан будет развиваться, улучшатся уровень и качество жизни населения, – отметил министр.
Также Бердибек Сапарбаев стал почетным гостем на праздновании Дня защиты детей в областном центре. На набережной прошел парад-смотр оркестров и хореографических ансамблей школ и колледжей с участием 7 тыс. школьников и студентов. Кроме того, он посетил обновленный стадион «Жұлдыз», где состоялось открытие международного турнира по футболу на призы компании ERG среди детских команд.