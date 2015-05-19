Сделать обязательными членские взносы предложили в НПП
Шынар Оспанова
С предложением ввести ответственность за неуплату членских взносов и сделать их обязательными к депутатам обратился исполнительный директор ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" Николай Радостовец в ходе расширенного заседания Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента РК в Национальной палате предпринимателей, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Многие думают, что если ответственности нет, значит можно не платить. Даже крупные компании считают, что можно обойтись без уплаты. Можно сказать, зачем мы превращаем это в налог? А вы знаете, что мы – одна из стран, которая занимает не самое лучшее место по коррумпированности и по теневой экономике? Поэтому я призываю к тому, чтобы на какой-то период сделать эти взносы обязательными. Мы сократим теневой бизнес, сократим те нелегальные каналы, которые присутствуют в стране по продвижению решений для отдельных компаний. Это сегодня крайне важно. Я очень прошу помочь нам в этом хотя бы на 3–4 года", – попросил Радостовец.
Вместе с тем он сообщил, что за последние два года Закон "О Национальной палате предпринимателей РК" очень положительно сказался на бизнес-сообществе. Так, раньше в стране насчитывалось порядка 700 ассоциаций, некоторые из них были при каждом предприятии. Сейчас в Казахстане действуют 300.
"Действительно, Национальная палата стала площадкой, на которой все время собирается бизнес-сообщество. Сюда приезжают люди из регионов с разными мнениями, и мы, наконец, начали находить консенсус между субъектами малого и среднего бизнеса и крупными предприятиями, между недропользователями и переработчиками. Отсюда выходит консолидированное мнение, и это очень важно для Правительства и Парламента. Здесь проходят очень острые дебаты, постоянно присутствует пресса", – подчеркнул исполнительный директор ОЮЛ.
Николай Радостовец также добавил, что за эти два года Палате удалось показать Правительству, что она может иметь свое слово.
"Мы стали выступать на заседаниях Правительства, мы включены в межведомственные комиссии, мы работаем в министерствах. Есть, конечно, пожелание: нас пытаются иногда обойти, когда разрабатывают концепцию закона, а потом говорят: "Ну, мы уже ее разработали, теперь под нее подстраивайтесь". Мы очень просим наших законодателей посмотреть, как НПП включить при разработке законов в состав первоначальных рабочих групп, чтоб наше мнение тоже учитывалось", – подытожил он.