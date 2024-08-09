Седьмая тройня Свежий выпуск 9 августа 2024 г. 4:07 56 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент В областном перинатальном центре родилась очередная, седьмая по счету с начала года, тройня. фото пресс-службы облакимата 27-летняя Роза Арипбаева родила двух мальчиков и девочку. Это ее вторые роды. У женщины уже есть сын. Младенцев и маму, которые несколько дней находились под наблюдением врачей, выписали домой. Родственники, приехавшие встретить пополнение семьи и разделить радость родителей, пожелали малышам и маме здоровья, поблагодарили медицинский персонал за внимание к роженице и заботу о новорожденных. Младенцы появились на свет раньше срока, на 33-й неделе беременности. Один из малышей при рождении весил 2 килограмма 245 граммов, второй – 1 килограмм 785 граммов, третий – 1 килограмм 805 граммов. По словам врачей, сразу же после рождения младенцам потребовалась медицинская помощь. – У тройняшек было тяжелое состояние при рождении, – рассказала врач-неонатолог Таугуль Байдуллакызы. – Потребовалось немедленное подключение к аппарату. В первые дни малютки находились под наблюдением в отделении для младенцев, нуждающихся в повышенном уходе. Им провели необходимое лечение и обеспечили должный уход. Благодаря помощи медиков малыши набрали необходимый вес. Родители назвали тройняшек – Омар, Усман и Разия. Туркестанская область является лидером в стране по рождаемости. За шесть месяцев текущего года в регионе родились 25 045 детей, в том числе семь тройняшек. Также за этот период родились 311 пар близнецов. #дети #Туркестанская область #роды #тройняшки #тройня