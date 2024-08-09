Седьмая тройня

27-летняя Роза Арипбаева родила двух мальчиков и девочку. Это ее вторые роды. У женщины уже есть сын.

Младенцев и маму, которые несколько дней находились под наблюдением врачей, выписали домой. Родственники, приехавшие встретить пополнение семьи и разделить радость родителей, пожелали малышам и маме здоровья, поблагодарили медицинский персонал за внимание к роженице и заботу о новорожденных.

Младенцы появились на свет раньше срока, на 33-й неделе беременности. Один из малышей при рождении весил 2 килограмма 245 граммов, второй – 1 кило­грамм 785 граммов, третий – 1 килограмм 805 граммов.

По словам врачей, сразу же пос­ле рождения младенцам потребовалась медицинская помощь.

– У тройняшек было тяжелое состояние при рождении, – рассказала врач-неонатолог Таугуль Байдуллакызы. – Потребовалось немедленное подключение к аппарату. В первые дни малютки находились под наблюдением в отделении для младенцев, нуждаю­щихся в повышенном уходе. Им провели необходимое лечение и обеспечили должный уход. Благодаря помощи медиков малыши набрали необходимый вес.

Родители назвали тройняшек – Омар, Усман и Разия.

Туркестанская область является лидером в стране по рож­даемости. За шесть месяцев ­текущего года в регионе родились 25 045 детей, в том числе семь тройняшек. Также за этот период родились 311 пар близнецов.