Сегодня ночью Казахстан перейдет на единый часовой пояс: что следует знать

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Корреспондент Kazpravda.kz подготовил обзор рекомендаций по переходу на единый часовой пояс

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Напоминаем, что сегодня ночью в 00.00 часов на час назад переведут стрелки жители таких городов, как Астана, Алматы, Шымкент. А также те, кто живет в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской, Улытауской областях.

В Актюбинской, Кызылординской, Атырауской, Мангистауской областях и ЗКО местное время останется прежним.

Переводить время нужно будет только на механических и электронных часах. Что касается гаджетов, то в Минцифры рекомендовали скачать обновления международных операционных систем, включая Android и IOS. При включенном автоматическом определении времени в настройках и подключении к интернету – время поменяется автоматически, если нет – необходимо поменять вручную.

Там же дали рекомендации для пользователей Windows и macOS.

Для обновления данных в общедоступной базе данных часовых поясов для Казахстана МЦРИАП известил заинтересованные международные организации. В Минцифры также рассказали, что подготавливается техническая инфраструктура для стабильности предоставляемых сервисов и услуг связи, включая Интернет, а также предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.

Однако в НИТ не исключают возможность технических сбоев. Так, в момент перехода возможна кратковременная недоступность на портале eGov.kz и его компонентах. А также других электронных госсервисов.

Вместе с тем, пассажиры авиарейсов должны получить уведомления о внесенных корректировках в приобретенных ранее авиабилетах. С 29 февраля по 2 марта будет открыта «горячая линия» на базе оперативного штаба АО «Авиационная администрация Казахстана.

Также внесены изменения в график движения пассажирских поездов.

Банки, в свою очередь, порекомендовали совершать необходимые финансовые дела заранее и ознакомиться с обновленным расписанием всех видов транспорта по билетам, купленным в банковских приложениях.

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