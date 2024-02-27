Как изменится расписание поездов из-за смены часового пояса в Казахстане

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

В Минтранспорта сообщили о готовности к переходу на единый часовой пояс в Казахстане, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ведомстве состоялось совещание, по итогам которого было поручено провести соответствующую работу по своевременному информированию пассажиров и обновлению соответствующих систем по бронированию и продаже билетов.

Так, совместно с соседними железнодорожными администрациями и причастными службами АО «НК «Қазақстан темір жолы» проведены работы по внесению изменений в график движения пассажирских поездов.

Все изменения по курсированию пассажирских поездов доступны на официальных сайтах и интернет ресурсах.

— Согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом продажа билетов осуществляется на все пассажирские поезда. Также для своевременного информирования пассажиров проводится соответствующий инструктаж о порядке курсирования пассажирских и пригородных поездов при переходе на единый часовой пояс по РК среди сотрудников, — говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе добавили, что пассажиры могут бесплатно получить справочную информацию через Единую телефонную справочную службу АО «Пассажирские перевозки» по номеру 1433 либо с помощью Telegram бота @KTZH_PP_BOT.

Также в Комитете гражданской авиации Минтранспорта сообщили о запуске горячей линии для авиапассажиров во время смены часовых поясов в Казахстане. 

 

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