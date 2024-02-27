Портал eGov.kz будет временно недоступен из-за смены часового пояса

Цифровизация
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Дана Аменова
Корреспондент

В НИТ предупредили граждан о возможных технических сбоях, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00, с 22.00 часов 29 февраля до 02:00 часов 1 марта будут проводиться технические работы.

— В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:  портал eGov.kz и его компоненты; мобильное приложение egov mobile; единая нотариальная информационная система «Е-нотариат»; единая информационная система «Техосмотр»; сервис электронных обращений «e-Otinish»; и другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемые АО «Национальные информационные технологии», — говорится в официальном сообщении. 

#предупреждение #egov.kz #портал #технические работы

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