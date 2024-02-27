Переход на единый часовой пояс: горячую линию для авиапассажиров запустили в РК

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

В Комитете гражданской авиации рассказали о том, как будут летать самолеты во время смены часовых поясов в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, согласно постановлению правительства от 19 января 2024 года No 20, в ночь с 29 февраля на 1 марта (в 00:00 часов) местное время будет переведено на 1 час назад (г. Астана, Алматы, Шымкент, Абайская, Акмолинская, Алматинская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанская, Улытауская, Восточно-Казахстанская области).

Минтранспорта совместно с международной ассоциацией воздушного транспорта IATA провели соответствующую работу, в результате казахстанскими авиакомпаниями были внесены соответствующие изменения в системах продаж авиабилетов.

— Пассажирам были направлены соответствующие уведомления о внесенных корректировках в приобретенных ранее авиабилетах. Вместе с тем, в целях создания удобств пассажирам, с 29 февраля по 2 марта будет открыта «горячая линия» на базе оперативного штаба АО «Авиационная администрация Казахстана. По вопросам изменения времени вылета и прилета рейса пассажиры могут обращаться по номерам +7 7172 798214, +77172 798213, - говорится в информации комитета.

Также для уточнения актуального статуса рейса пассажирам рекомендуют обращаться в справочные службы аэропорта, приложения и колл-центры авиакомпаний: - Air Astana + 7727244 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77; - FlyArystan +7 727 331 1010 (WhatsApp +7 702 702 0227); - «SCAT» +7 7252 99 88 80; - Qazaq Air + 7 727 356 14 14.

#запуск #авиарейсы #пассажиры #часовой пояс #горячая линия

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