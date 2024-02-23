Как Минцифры готовит казахстанцев к переходу на единый часовой пояс

В МЦРИАП принимают меры для предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЦРИАП

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В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад во всех регионах, кроме Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Как рассказали в министерстве, об этом извещены международные организации IANA (Администрация адресного пространства Интернет) МСЭ, РСС, ICANN, IETF, IESG, а также о необходимости обновить данные в общедоступной базе данных часовых поясов для Казахстана. В этой связи абонентам необходимо обновить выпущенные обновления международными операционными системами, включая Android и IOS.

Согласно поручению Минцифры, операторы связи проводят подготовку необходимых настроек своих информсистем. Также сотовые операторы должны заранее уведомить об этом абонентов через свои каналы обслуживания.

В настоящее время подготавливается техническая инфраструктура для стабильности предоставляемых сервисов и услуг связи, включая Интернет, а также предотвращения случаев двойного списания ежемесячной оплаты тарифа.

Для получения более подробной информации можно обратиться к операторам связи, предупредили в министерстве.