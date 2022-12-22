Секреты профессионализма

Известного фотожурналиста, работавшего в свое время в одном из крупнейших международных информационных агентств Associated Press, приветствовал министр информации и общест­венного развития РК Дархан Кыдырали.

Он отметил, что эта встреча стала возможна благодаря Цент­рально-Азиатскому медиафоруму, который впервые проходит в столице Казахстана и зарекомендовал себя в качестве значимой площадки для конструктивного и интересного диалога представителей медиаиндустрии, экс­пертов, государственных деятелей Центральной Азии и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Лю Хен Шинг в свою очередь отметил, что мечтал посетить Казахстан давно, еще со времен «парада суверенитетов» бывших советских республик.

– Когда два дня назад я прилетел сюда для участия в форуме, сразу осознал: мои ожидания больших открытий оправдались. Даже небольшого промежутка времени оказалось достаточно, чтобы понять, насколько удивительна ваша страна, насколько доброжелательны казахстанцы. Казахстан играет сегодня большую роль в регионе и в мире, и тот факт, что Правительство и Министерство информации и общественного развития инициировали такой важный регио­нальный медиафорум, имеет огромное значение для развития глобального диалога, – отметил гость.

Профессиональный взгляд Лю Хен Шинга на нашу страну и ее перспективы действительно представляет большой интерес. Он – фотограф, работавший в разных уголках земного шара и как нельзя лучше понимающий, что мгновение, запечатленное сегодня, завтра становится историей.

– Невозможно сделать хороший снимок, если не вникать в то, что рассказывают мне люди, – заметил он, делясь секретами профессии в ходе беседы с участниками организованной в Службе цент­ральных коммуникаций встречи. – Недостаточно лишь иметь хорошую аппаратуру или нажать в нужное время на кнопку.