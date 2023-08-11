Мобильный Интернет обещают селам с населением менее 250 человек в Казахстане

В населенных пунктах, где живут 250 человек и более, до конца следующего года будут работать 3 мобильных оператора, передает корреспондент Kazpravda.kz.

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Об этом сегодня в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил главный исполнительный директор «Beeline Казахстан» Евгений Настрадин.

«Если говорить в целом о ситуации по стране, все населенные пункты, где живут 250 человек и более, до конца следующего года будут иметь присутствие трех мобильных операторов, и у клиента будет возможность выбора. Но наши планы идут дальше. Мы уже начинаем составлять списки населенных пунктов и подписали с 6 областями дорожные карты по тому, как привести не просто связь, но уже и мобильный Интернет в населенные пункты с населением менее 250 человек. Это очень дорогостоящий проект, в этом плане госпрограммы нас сильно стимулируют», – заверил спикер.

Трафик в селах 250+ стабильно растет: в период с марта по июнь 2023 года он увеличился более чем на 20%.

Проекты по модернизации сетей, увеличению покрытия и повышению качества интернет-соединения проводятся для обеспечения доступа к Интернету для всех жителей Казахстана. Учитывая эти факторы, Правительство Казахстана и операторы связи работают над развитием и расширением интернет-инфраструктуры в стране, ориентируясь на свою маркетинговую стратегию.

Так, Kcell планирует пойти в те населенные пункты, где есть потребность и неудовлетворенный спрос.

«Мы будем проводить новые базовые станции и улучшать качество связи, исходя из количества абонентов в том или ином регионе», – пояснил председатель правления АО «Кселл» Асхат Узбеков.

Так, на брифинге была затронута актуальная тема радиофобии.

Главный исполнительный директор «Beeline Казахстан» Евгений Настрадин пояснил, что закон о жилищных отношениях позволяет жителям отказываться от установки оборудования, а это, по его словам, значительно сдерживает усилия и желание операторов сотовой связи устанавливать оборудование.

«За прошлый год мы демонтировали 300 базовых станций. Это как раз тот момент, когда вы могли находиться у себя дома или на работе, пользоваться связью, и в один момент она исчезла. Это может быть связано с тем, что кто-то пожаловался и оборудование демонтировали. Нужно менять законодательство или вносить статус упрощения строительства опор телекоммуникаций», – предлагает спикер.

Также коллизия в законодательстве не позволяет поставить телекоммуникационную опору на месте столба освещения.

«Еще один важный фактор – скорость стройки. Существуют тысячи белых пятен по стране, где не удалось построить оборудование. И даже если мы сегодня найдем средства, для того чтобы покрыть их, у нас уйдет только на согласование строительства от 9 до 12 месяцев. Этот бюрократический регламент тоже необходимо пересматривать», – считает Настрадин.