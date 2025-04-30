Объекты нужно сдать

в срок

Из предусмотренных национальным проектом «Модернизация сельского здравоохранения» 655 объектов на сегодня завершено строительство 467 медуч­реждений. Об этом доложила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Она отметила, что 175 из них построе­ны в селах, ранее не охва­ченных мед­учреждениями, а 292 – взамен устаревших и приспособленных помещений. В результате более 80 тыс. казахстанцев получили возможность своевременного доступа к медицинской помощи. В соответствующие населенные пункты направлено 174 медработника: 42 врача и 132 специа­листа среднего медперсонала.

Акмарал Альназарова также акцентировала внимание на воп­росах, касающихся обеспечения медучреж­дений кадрами. Министр отметила, что специалистам здравоохранения, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пунк­ты в рамках программы «С дипломом – в село», оказываются меры соцподдержки. Для повышения статуса мед­работников расширен пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат.

По словам министра, оставшие­ся 188 объектов планируется завершить до конца текущего года. К моменту их ввода в эксплуатацию туда намечается направить 143 медработника: 22 врача и 121 специалист среднего медицинского персонала. В связи с чем спикер подчеркнула необходимость уже сейчас начать работу по привлечению и закреп­лению на селе новых медицинских кадров. Ожидается, что пос­ле завершения всех 655 объектов дополнительный охват медицинской помощью составит около 1 млн сельских жителей.

– Следующая задача нацпроекта – повышение своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению. Она включает организацию 32 современных многопрофильных цент­ральных районных больниц (МЦРБ) с открытием специализированных отделений, а также оборудование их высокотехнологичной медицинской техникой, – отметила Акмарал Альназарова.

О ходе модернизации сельского здравоохранения в регионах доложили акимы Карагандинской, Жамбылской областей и области Жетысу.

Подводя итоги обсуждения, Олжас­ Бектенов отметил значимость осуществляемого по поручению Главы государства национального проекта для улучшения качества здравоохра­нения на селе. По словам Премьер-министра, Правительством на строительство объектов первичной медико-санитарной помощи из респуб­ликанского бюджета выделено около 120 млрд тенге, на реконструкцию районных больниц – более 31 млрд.

По поручению Главы государства для реализации национального проекта были использованы, в том числе, средства Специального государственного фонда, пополняемого за счет возврата незаконно приобретенных активов. Более 31 млрд тенге вложено в строительство 145 объектов первичной помощи и 13 межрайонных больниц.

– На сегодня полностью завершено строительство объектов в пяти областях: Костанайской, Кызылординской, Мангистау­ской, Северо-Казахстанской и Туркестанской. В остальных регионах есть определенные риски с осуществлением нацпроекта, – указал руководитель Правительства.

По его словам, недостаточный контроль со стороны акимов регионов за своевременностью процессов проектирования и строительства ведет к затягиванию исполнения Национального проекта.

– Начавшийся строительный сезон нужно максимально использовать для своевременной сдачи объектов. Необходимо мобилизовать все усилия для решения задачи, поставленной Главой государства, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству здравоохранения обеспечить еженедельный мониторинг за ходом строительства всех 188 медицинских объектов и реконструкции больниц, а также принять меры по своевременному приобретению и оснащению их современной медицинской техникой.

Акимам регионов дано поручение обеспечить в текущем году ввод в эксплуатацию всех запланированных медицинских объектов с соблюдением сроков и высоким качеством работ.

Цифровая платформа

для стройки

О работе по цифровой транс­формации строительной отрасли на заседании доложили вице-министры: промышленности и строи­тельства Куандык Кажкенов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Дмитрий Мун.

Как сообщил Куандык Кажкенов, отрас­левым министерством создается Единый портал в строительстве, который охватит контролем все стадии работ. На портале по принципу «единого окна» будет обеспечена возможность бесшовного перехода в отраслевые системы для получения необходимых услуг.

– В настоящее время система охватывает градостроительные проекты 89 городов и 92,4 процента инженерной инфраструктуры. В целях обеспечения прозрачности градостроительной деятельности проработано внедрение уникального номера объекта, – сообщил Куандык Кажкенов.

В рамках мониторинга застройки ведомство запланировало пилотирование технологии постконтроля за осуществлением генпланов и проектов детальной планировки с использованием искусственного интеллекта. Суть проекта, по словам вице-министра, состоит в применении «компьютерного зрения» при облете территорий населенных пунктов. Полученный результат должен сопоставляться в системе с цифровым проектом детальной планировки и генпланом. Выявив расхождения с утверж­денными градостроительными проектами, система будет формировать уведомление в органы государственного архитектурно-строительного контроля для принятия необходимых мер.

Для оцифровки процесса строи­тельства предусмотрена единая цифровая площадка для всех участников Е-Qurylys.

– Чтобы пресечь факты точечной застройки, с января 2024 года внедрена единая градостроительная экспертиза. Новый механизм позволяет уже на этапе градостроительного планирования предотвращать отклонение от норм, а также несоответствие проектов детальной планировки утвержденным генпланам. После прохождения градостроительной экспертизы эталонный вариант градостроительного проекта поступает в систему градкадастра, тем самым обеспечивая прозрачность планирования, – пояснил Куандык Кажкенов.

В свою очередь Дмитрий Мун сообщил, что продолжается работа по реинжинирингу гос­услуг, чтобы даже в электронном формате они становились проще. В строительной отрасли есть процессы, которые необходимо улучшить. Пока на разных этапах строительства используются разные информационные системы, через которые проходят сканы строительных документов, – отметил Дмитрий Мун.

Олжас Бектенов отметил рост строительной активности: объем работ за первый квартал превысил 1 трлн тенге, что на 17% выше показателя аналогичного прошлогоднего периода; в эксплуатацию введено 3,7 млн квадратных метров жилья, что почти на 7,5% больше по сравнению с прошлым годом.

– Рост строительной активности наблюдается в большинстве регионов респуб­лики, что свидетельствует о стабильном развитии отрасли. В целом строи­тельный сектор формирует инфраструктурный каркас страны, создает большое количество рабочих мест, обеспечивает развитие бизнеса и напрямую влияет на качество жизни граждан, – подчерк­нул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства акцентировал внимание на том, что цифровые решения позволяют значительно сокращать сроки, существенно снижают расходы и сводят к минимуму коррупционные риски. Уже оцифровано более 90% инженерной инфраструктуры Казахстана, запущена автоматизация выдачи разрешений, создан реестр долевого строительства, доступный через портал eGov.

Олжас Бектенов отметил, что по поручению Президента до конца года планируется запуск Единой информационной системы строи­тельства, которая объединит все действующие порталы строительной отрасли на одной платформе по принципу «единого окна» и аккумулирует всю актуальную информацию от градострои­тельного планирования до сдачи объектов в эксплуатацию. В связи с этим перед акиматами поставлена задача завершить процесс оцифровки всех данных до 1 октября текущего года.