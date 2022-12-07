Сельская женщина – партийная гордость

В областной организации партии «Amanat» более 20 тыс. членов – это женщины, они составляют 71% от общей численности партийного филиала, поэтому большинство внутрипартийных решений в Северо-Казахстанской области принимают именно представительницы прекрасного пола. В руководящем составе партийных филиалов работают в основном тоже женщины, а если точно, то в 8 из 15 территориальных филиа­лов.

Эти и другие факты прозвучали в Петропавловске на форуме под названием «Роль сельской женщины в развитии страны». Отмечалось, в частности, что в Северо-Казахстанской облас­ти доля женщин-депутатов составляет 29%. В предыдущих созывах женщин было не более 5%. Такой результат стал возможен после партийного нововведения о 30-процентной «женской квоте», пояснила исполнительный секретарь Северо-Казахстанского областного филиала партии «Amanat» Асем Рахметова.

Участницы форума обсудили проблемы занятости сельских женщин, поговорили о проекте «Аул аманаты», разобрали тенденции развития сельских территорий, акцентировали внимание на продвижении женского лидерства и финансовой грамотности.