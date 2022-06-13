Свежий выпуск
Семь дней в седле
Ян Юрьев

На целую неделю в конный тур от Бозока до Ботая отправились ценители исторического наследия. Старт конной экспедиции дал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Всадники планируют совершить целое путешествие, чтобы сделать популярными как экологический туризм, так и археологические памятники городища Бозок и Ботайской культуры. Пять человек преодолеют маршрут протяженностью 450 км, проложенный по сакральным объектам Акмолинской и Северо-Казах­станской областей. Следуя дорогой кочевников, участники экспедиции планируют сформировать маршрут, который впоследствии станет доступным всем желающим.

– Территория современного Казахстана является местом зарождения многих достижений мировой цивилизации, о чем свидетельствуют многочисленные археологические исследования. Поселения Бозок и Ботай помогли «закрасить» многие белые пятна нашей истории, продемонстрировать всему миру уникальность степной цивилизации. Конечно, большая работа по скрупулезному изучению истории будет продолжаться, но параллельно с этим мы должны заниматься популяризацией историко-культурного наследия, так как это имеет колоссальный мультипликативный эффект, – сказал, давая старт экспедиции, Даурен Абаев.

Этнотуризм в Казахстане набирает популярность. Определенную моду на это направление внесла и пандемия. Запертые внутри страны казахстанцы были вынуждены обратить свое внимание на внут­ренний туризм. К удивлению многих, оказалось, что погоня за зарубежными стандартами отдыха порой не только не успешна, но и в целом не имеет смысла. Курорты и пляжи даже с пятью звездами не сравнятся с нашими национальными парками и сакральными объектами. И в нашем случае одной из важнейших задач является не попытка развить эти места до общепринятых стандартов комфорта и сервиса, а сохранить в первозданном виде. В этом и есть одна из причин, почему экс­педиция стартовала именно в таком экологическом, конном формате.

Напомним, что древнее городище Бозок, которому порядка 1 250 лет, расположено в черте столицы Казахстана, на восточном берегу озера Бузукты. Городище было обнаружено известным археологом Кемалем Акишевым. В момент открытия это было отдаленное место от черты города, но сегодня цивилизация все ближе к историческому объекту. В нынешнем году здесь запланировано открытие музея-заповедника под открытым небом, работа над которым продолжается четыре года. По словам археологов, сейчас коллектив музея работает над визуализацией проекта. Работа продолжится в духе и традициях исторической реконструкции и достоверности.

Ботай – это уникальное поселение ранних коневодов Евразии. Время существования данной культуры относится к V–IV тыс. до н. э. Историческое значение поселения заключается в научных исследованиях, подтвердивших, что Казах­стан – один из главных центров одомашнивания животных на планете.

Открытие поселения принадлежит ученому Виктору Зайберту. В начале 80-х он вместе с единомышленниками обнаружил следы древней культуры и смог доказать, что именно ботайцы были первыми людьми, которым удалось одомашнить лошадь.

Популярное

Все
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Очень дорогая «решала»
От поля до границы
Референдум – только первый шаг
Жилье – забрать!
Братья меньшие: друзья или враги?..
Яркий мир
Сказка на льду
Закон Республики Казахстан
Нужна поддержка казахстанцев
Указ Президента Республики Казахстан
Прививка от бюрократии
Хозяева – мы сами. а спрос тогда с кого?
Едкий дым беспечности
Каждый может помочь
Вечера балета
Мастера ракетки
Зерна хватит! Но какого качества?
Встал бетон на дыбы
Семь дней в седле
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
Шаги по реальной диверсификации экономики Казахстана озвучил Токаев
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
О погоде по Казахстану на 7-9 июня рассказали синоптики
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Свежий выпуск
Каждый может помочь
Свежий выпуск
Яркий мир
Свежий выпуск
Зерна хватит! Но какого качества?
Свежий выпуск
Нужна поддержка казахстанцев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]