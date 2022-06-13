Семь дней в седле

На целую неделю в конный тур от Бозока до Ботая отправились ценители исторического наследия. Старт конной экспедиции дал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Всадники планируют совершить целое путешествие, чтобы сделать популярными как экологический туризм, так и археологические памятники городища Бозок и Ботайской культуры. Пять человек преодолеют маршрут протяженностью 450 км, проложенный по сакральным объектам Акмолинской и Северо-Казах­станской областей. Следуя дорогой кочевников, участники экспедиции планируют сформировать маршрут, который впоследствии станет доступным всем желающим.

– Территория современного Казахстана является местом зарождения многих достижений мировой цивилизации, о чем свидетельствуют многочисленные археологические исследования. Поселения Бозок и Ботай помогли «закрасить» многие белые пятна нашей истории, продемонстрировать всему миру уникальность степной цивилизации. Конечно, большая работа по скрупулезному изучению истории будет продолжаться, но параллельно с этим мы должны заниматься популяризацией историко-культурного наследия, так как это имеет колоссальный мультипликативный эффект, – сказал, давая старт экспедиции, Даурен Абаев.

Этнотуризм в Казахстане набирает популярность. Определенную моду на это направление внесла и пандемия. Запертые внутри страны казахстанцы были вынуждены обратить свое внимание на внут­ренний туризм. К удивлению многих, оказалось, что погоня за зарубежными стандартами отдыха порой не только не успешна, но и в целом не имеет смысла. Курорты и пляжи даже с пятью звездами не сравнятся с нашими национальными парками и сакральными объектами. И в нашем случае одной из важнейших задач является не попытка развить эти места до общепринятых стандартов комфорта и сервиса, а сохранить в первозданном виде. В этом и есть одна из причин, почему экс­педиция стартовала именно в таком экологическом, конном формате.

Напомним, что древнее городище Бозок, которому порядка 1 250 лет, расположено в черте столицы Казахстана, на восточном берегу озера Бузукты. Городище было обнаружено известным археологом Кемалем Акишевым. В момент открытия это было отдаленное место от черты города, но сегодня цивилизация все ближе к историческому объекту. В нынешнем году здесь запланировано открытие музея-заповедника под открытым небом, работа над которым продолжается четыре года. По словам археологов, сейчас коллектив музея работает над визуализацией проекта. Работа продолжится в духе и традициях исторической реконструкции и достоверности.

Ботай – это уникальное поселение ранних коневодов Евразии. Время существования данной культуры относится к V–IV тыс. до н. э. Историческое значение поселения заключается в научных исследованиях, подтвердивших, что Казах­стан – один из главных центров одомашнивания животных на планете.

Открытие поселения принадлежит ученому Виктору Зайберту. В начале 80-х он вместе с единомышленниками обнаружил следы древней культуры и смог доказать, что именно ботайцы были первыми людьми, которым удалось одомашнить лошадь.