Семь кругов акта

Речь в данном случае идет о так называемой декларации акта ввода построенных объектов, которой подтверждается соответствие выполненных работ проекту. Документ подписывают аж семь структур – от компаний-монополистов, оказывающих коммунальные услуги, до представителей местных исполнительных органов.

Декларацию на бумаге представляют подписантам поочередно. В итоге, чтобы получить все семь подписей, компания-подрядчик, которой нужно официально и в срок ввести завершенный объект, тратит на эти бюрократические процедуры до двух-трех месяцев.

Больше всего строителей возмущают подписанты со стороны местных исполнительных органов, ибо они рассматривают декларацию как обычное обращение, на которое по закону им отведено 15 дней. Компании-застройщики считают этот срок слишком длительным и просят сократить его до трех дней.

– По сути, это дублирование функций организаций, проводящих комплексную экспертизу проектной документации, а также осуществляющих технический и авторский надзор, которые на протяжении всего времени строительства контролируют, правильно ли компания-застройщик возводит объект, нет ли отклонений от проекта... Бюрократические задержки негативно сказываются на деятельности строительных компаний. Срываются сроки сдачи, в результате подрядчики несут дополнительные расходы на содержание и охрану построенных, но не переданных на баланс заказчику зданий, а также не соблюдают своих договорных обязательств, принятых перед клиентами и Казахстанской жилищной компанией, являющейся гарантом дольщиков. Соответственно, возникает серьезный риск штрафных санкций, – обозначила проблему исполнительный директор Ассоциации строителей по Костанайской области Ирина Викулова.

В городском отделе занятости, отвечающем за 13-й пункт декларации, которым подтверждается обеспечение доступа в построенное здание маломобильных групп населения, негодование компаний-подрядчиков разделяют. Но уверяют, что помочь им ускорить процесс согласования зачастую просто не в силах. Не хватает квалифицированных специалистов, да и вообще обязанности эти – не основной вид их деятельности, а лишь дополнительная нагрузка…

– Опция была вменена нам в обязанность в 2020-м. Годом ранее мы уже начали писать письма во все инстанции с просьбой передать эту функцию другому органу. Ведь даже если судить по нашему наз­ванию, мы реализуем социальные программы. И в положении о нашей деятельности нет ни одного пункта, в соответствии с которым мы были бы обязаны согласовывать какие-то декларации... Когда на работу принимаем людей, у нас нет требований, чтобы у них была дополнительная специальность строителя или архитектора, – пояснила руководитель отдела занятости и социальных программ Акбопе Манатова.

Сектор по работе с людьми-инвалидами, на специалистов которого теперь возложены функции рассмотрения обеспеченности доступа к строящимся или реконструированным объектам, оказывает большое число государственных услуг, которые они должны предоставить в течение пяти дней.

– И когда идет большой наплыв заявлений от лиц с инвалидностью, мы не можем их бросить и отправляться обследовать объекты для подписания деклараций, – продолжает Акбопе Манатова. – В принципе, срок в 15 дней мы не нарушаем, но в приоритете у нас все-таки люди с инвалидностью.

Надо сказать, процедура подписания декларации местными исполнительными органами ранее в Казахстане отменялась. Однако такая либерализация обернулась тотальными нарушениями на некоторых объектах, где требования авторского и технадзора оказались не слишком строгими или их не было вообще. Так что совсем уж исключить госорганы из процедуры согласования никак нельзя.

К тому же, как показывает практика, и сегодня на уже готовых объектах выявляется масса замечаний – то угол наклона пандуса не соответствует стандарту, то поручни установлены не на должной высоте… Корнем проблемы в сложившейся ситуации руководство отдела занятости считает некорректно разработанные проектно-сметные докумен­ты. Случается, что именно на начальном этапе допускаются такие ошибки, как несоблюдение строительных норм, что в конечном итоге нарушает права маломобильных групп граждан.

Но вопрос в том, что отвечать за это приходится строителям. И это приводит к очередным непредвиденным расходам.

– Мы должны строить строго по проекту. Но когда начинаем подписывать декларацию, нам предъявляют новые требования: положите тактильную плитку, установите поручни и так далее, то есть заставляют производить работы сверх проекта или же вообще переделывать то, что уже построено. Причем к каждому дому совершенно разные требования. И снова строители теряют время и финансы. Поэтому считаю: согласования со службой соцзащиты нужно проводить именно на начальном этапе. Они должны изначально прописать свои требования, проектировщик обязан заложить их в проекте, а застройщик – исполнить, – высказалась заместитель генерального директора ТОО «Рудныйсоколовстрой» Ирина Янковенко.

Самым оптимальным и логичным решением проблемы в Ассоциации строителей по Костанайской области считают перевод процедуры подписания декларации о соответствии в разряд государственных услуг со сроком исполнения в три рабочих дня, поскольку сам акт ввода регистрируется как госус­луга. С таким предложением местные застройщики неоднократно выходили в отраслевое министерство. Но там их упорно не слышат!

– Мы сталкиваемся с малопонятным упорством Комитета по делам строительства, не желающим пойти навстречу застройщикам. Сейчас этот госорган лоббирует подписание декларации через систему eQurylys. Чем это обернется для подрядчиков? Опять-таки большими расходами. Все потому, что это платная процедура, загрузка каждого документа стоит денег. В год для бизнеса солидная сумма набегает, – пояснила Ирина Викулова.

Впрочем, костанайские строители не намерены сдаваться. В письменном виде они уже довели свои предложения до сведения Правительства.