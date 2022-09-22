Семь раз отмерь, один раз отрежь

В Казахстане объявлена дата президентских выборов. Глава государства будет избран на семь лет без права быть избранным на второй срок. Законодательная неизменность ставших уже конс­титуционными приведенных положений – ситуация вполне реальная и отвечающая современным потребностям общества и государства. Разного рода бурные измышления на этот счет считаю некорректными, надуманными, беспочвенными, к тому же не учитывающими всего груза проблем прошлого и настоящего времени, с которым имеет дело наш Президент. И в котором, кстати, все мы с вами не одно десятилетие находились и считали это оптимальным ходом развития нашей государственности.

Представляется, что данная политико-правовая инициатива Президента Касым-Жомарта Токаева появилась далеко не случайно, а логика ее зарождения прослеживается практически во всех предыдущих его посланиях народу Казахстана. Примечательно, что все послания стабильно обнародованы в непростые для страны периоды.

Объективно и то, что каждое Послание фактически может быть сопоставимо с концепцией развития нашей страны в условиях действующих системных вызовов и угроз, существующих как внутри, так и вокруг нее. Можно утверждать, тем самым, что Президент подготовил и подвел наше общество к тому, что нас может ожидать в исторически обозримой перспективе и, следовательно, каким государством, с какими существенно обновленными ведущими политическими институтами государственной власти, в их тесном партнерстве и сотрудничестве с институтами гражданского общества и населения, в итоге мы должны безотлагательно строить наше будущее.

Кстати, хочу напомнить, что такой его шаг вытекает из его конституционной правосубъект­ности как Главы государства, его высшего должностного лица, определяющего основные нап­равления внутренней и внешней политики и представляющего интересы Казахстана внутри страны и в международных отношениях. Поэтому новые предложения Президента, реализованные в нормах Конституции Законом РК от 17 сентября 2022 года, следует рассматривать как последовательное продолжение инициированного им же пакета конституционных новелл, поддержанных народом на республиканском референдуме.

В итоге к середине 2023 года будут окончательно ликвидированы старые правила формирования ключевых ветвей государственной власти и начнет действовать исключительно в интересах народа новая система этой власти, представленная сильным Президентом, влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством.