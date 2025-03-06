Сенат назначил члена Высшей аудиторской палаты

Сенат на пленарном заседании одобрил кандидатуру Амангельды Исенова на должность члена Высшей аудиторской палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, согласно Конституции кандидатуру на должность члена ВАП представляет председатель палаты.

«Амангельды Исенов результативно трудился в финансовой сфере и государственных и квазигосударственных организациях. Он показал себя как квалифицированный специалист», - сказал Маулен Ашимбаев.