Сенат назначил члена Высшей аудиторской палаты

Кадровые назначения,Сенат
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Согласно Конституции кандидатуру на должность члена ВАП представляет председатель палаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил кандидатуру Амангельды Исенова на должность члена Высшей аудиторской палаты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как напомнил спикер Сената Маулен Ашимбаев, согласно Конституции кандидатуру на должность члена ВАП представляет председатель палаты.

«Амангельды Исенов результативно трудился в финансовой сфере и государственных и квазигосударственных организациях. Он показал себя как квалифицированный специалист», - сказал Маулен Ашимбаев.

Огласил заключение комитета Сената по финансам и бюджету сенатор Султанбек Макенжанов.

«Комитет по финансам и бюджету рекомендует назначить Амангельды Исенова на должность члена ВАП», - объявил депутат.

#Сенат #назначение #ВАП #Амангельды Исенов

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