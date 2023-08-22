Сенатор Альназарова: Cодействие сбалансированному развитию регионов является одной из приоритетных задач Сената

Депутаты Сената Парламента РК Акмарал Альназарова и Руслан Рустемов посетили ряд социальных объектов Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Сенаторы ознакомились с работой интерната для детей с девиантным поведением и центра адаптации несовершеннолетних. В ходе встречи депутаты рассказали о принятых в Парламенте законах по развитию социальной сферы и масштабных государственных мерах, касающихся поддержки детей.

Вместе с тем, парламентарии встретились с коллективом РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод», на котором совместно с сотрудниками предприятия обсудили актуальные вопросы, в том числе заработной платы работников, инфраструктуры и обеспечения качественной питьевой водой.

В ходе визита в Казалинский район совместно с акимом Кызылординской области Нурлыбеком Налибаевым сенаторы ознакомились со строительством школы на 250 мест в поселке Айтеке би и капитальным ремонтом школы №92. А в Аральском районе депутаты осмотрели процесс ремонта более 11 км автодороги республиканского значения «Самара – Шымкент».

Кроме того, сенатор Акмарал Альназарова приняла участие в ежегодной сессии областного маслихата и выступила на тему, посвященную социально-экономическому развитию региона.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по совершенствованию региональной политики. Мощные регионы – основа социально-экономического благополучия и конкурентоспособности страны. Поэтому содействие сбалансированному развитию регионов является одной из приоритетных задач Сената», - отметила сенатор.