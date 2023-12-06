Сенаторы Казахстана ознакомились с деятельностью Тюркской Академии

Статьи
214

6 декабря 2023 года депутаты Сената Республики Казахстан посетили Тюркскую Академию. Делегацию Комитета международных отношений, обороны и безопасности Сената принял президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев.

Фото: пресс-служба Тюркской Академии

Во встрече приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, депутаты Сената РК Дархан Кыдырали, Галиаскар Сарыбаев, Алишер Сатвалдиев, Геннадий Шиповских, а также вице-президент Тюркской Академии Асхат Кесикбаев и советник президента Академии Тлеужан Сексенбай.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по общим для тюркского мира вопросам – в частности, науки и образования, культурно-гуманитарных связей, а также научных инноваций.

Президент Академии Ш. Мустафаев проинформировал почетных гостей о деятельности организации и реализуемых ею научных проектах. Он также отметил, что уже на сегодняшний день предприняты и одобрены на высоком уровне новые инициативы по расширению сферы деятельности Тюркской Академии не только в гуманитарной сфере, но и в других областях науки, и что в указанных проектах участвуют также казахстанские ученые.

В свою очередь, секретарь Комитета Д. Кыдырали отметил, что благодаря развитию научной интеграции укрепляется единство тюркских народов, и в настоящее время авторитет ОТГ в мировом сообществе заметно вырос.

В этой связи он отметил также, что лидеры братских стран уделяют особое внимание развитию сотрудничества в тюркском мире, и в дальнейшем казахстанская сторона продолжит поддержку инициатив Тюркской Академии на этом направлении.

«Недавно на Х юбилейном саммите ОТГ, прошедшем в Астане, главы государств приняли важные решения, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими братскими странами. При этом Парламент Казахстана также готов поддержать усиление научной интеграции в законодательном аспекте, а также с других сторон», - сказал Д. Кыдырали.

В завершение встречи депутаты Сената выразили благодарность главе организации, дав высокую оценку проделанной Тюркской Академией работе и ее проектам, которые предстоит реализовать в будущем.

В свою очередь, глава Академии представил делегации парламента труды, изданные организацией по знаменательным датам 2023 года.

Кроме того, почетные гости посетили Тюркский музей и библиотеку, где они ознакомились с хранящимися там личными вещами известных тюркологов и книжными фондами.

#Сенат #ОТГ

Популярное

Все
Судебная система в контексте реформ
Сыграем против Криштиану?
Ушел в Интернет. Будет не скоро
Уютная зимовка, теплый қоржын-үй
Розовые розы и «Тойoта-Королла»
Ставка на своих воспитанников
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Бауыржан Ракишев: для нас важен каждый стук сердца
Спешат на помощь
Учим играючи
Методом языкового погружения
Ученые-археологи из Казахстана и России доказывают, что Великий шелковый путь лежал через Мангистау
Что мы можем сделать для страны?
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос – Смаилов
4 км шли по следам обуви грабителя полицейские ЗКО
Предел на право
Школьного учителя обвинили в развращении двух учеников в Кызылорде
О новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау" рассказал Шарлапаев
Мужчина напал на девочку в Семее – в полиции рассказали подробности инцидента
Выпускница стипендии «Болашак» преподает в сельской глубинке
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
У ФК "Актобе" новый тренер
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
Президент принял участие в церемонии подписания ряда соглашений
Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open
Черных старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске
ЦАХАЛ подтвердил гибель пятерых заложников в плену ХАМАС
Уроки психологии. О чувстве собственного достоинства
Гол Тагыбергена признан лучшим в отборочном цикле Евро-2024
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Построить ветроэлектростанцию в области Жетысу хотят Казахстан и ОАЭ
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению

Читайте также

Столичных спортсменов-победителей чемпионата мира по киокуш…
Что сделано по посланию Президента?
Судебная система в контексте реформ
Антикор: отвечая на вызовы времени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]