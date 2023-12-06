Сенаторы Казахстана ознакомились с деятельностью Тюркской Академии

Фото: пресс-служба Тюркской Академии

Во встрече приняли участие президент Тюркской Академии Шаин Мустафаев, депутаты Сената РК Дархан Кыдырали, Галиаскар Сарыбаев, Алишер Сатвалдиев, Геннадий Шиповских, а также вице-президент Тюркской Академии Асхат Кесикбаев и советник президента Академии Тлеужан Сексенбай.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по общим для тюркского мира вопросам – в частности, науки и образования, культурно-гуманитарных связей, а также научных инноваций.

Президент Академии Ш. Мустафаев проинформировал почетных гостей о деятельности организации и реализуемых ею научных проектах. Он также отметил, что уже на сегодняшний день предприняты и одобрены на высоком уровне новые инициативы по расширению сферы деятельности Тюркской Академии не только в гуманитарной сфере, но и в других областях науки, и что в указанных проектах участвуют также казахстанские ученые.

В свою очередь, секретарь Комитета Д. Кыдырали отметил, что благодаря развитию научной интеграции укрепляется единство тюркских народов, и в настоящее время авторитет ОТГ в мировом сообществе заметно вырос.

В этой связи он отметил также, что лидеры братских стран уделяют особое внимание развитию сотрудничества в тюркском мире, и в дальнейшем казахстанская сторона продолжит поддержку инициатив Тюркской Академии на этом направлении.

«Недавно на Х юбилейном саммите ОТГ, прошедшем в Астане, главы государств приняли важные решения, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими братскими странами. При этом Парламент Казахстана также готов поддержать усиление научной интеграции в законодательном аспекте, а также с других сторон», - сказал Д. Кыдырали.

В завершение встречи депутаты Сената выразили благодарность главе организации, дав высокую оценку проделанной Тюркской Академией работе и ее проектам, которые предстоит реализовать в будущем.

В свою очередь, глава Академии представил делегации парламента труды, изданные организацией по знаменательным датам 2023 года.

Кроме того, почетные гости посетили Тюркский музей и библиотеку, где они ознакомились с хранящимися там личными вещами известных тюркологов и книжными фондами.