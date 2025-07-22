Депутаты Сената Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов посетили Кармакшинский и Казалинский районы Кызылординской области, где ознакомились с реализацией социально значимых проектов и обсудили насущные вопросы с населением, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

Так, в Кармакшинском районе парламентарии осмотрели ход газификации в селах Дур Онгар, Иркол и Торебай би. Масштабная программа газоснабжения позволит повысить качество жизни сельчан и создать комфортные условия для проживания. Сенаторы подчеркнули, что доступ к базовым инфраструктурным благам должен быть обеспечен независимо от удаленности населенного пункта.

Парламентарии также посетили ТОО «Жанажол», специализирующееся на переработке риса. Сенаторы ознакомились с технологическим процессом, условиями труда и производственными показателями. Отмечена важная роль предприятия в обеспечении продовольственной безопасности и развитии агропромышленного комплекса региона. В Казалинском районе сенаторы ознакомились со строительством моста через реку Сырдарья. Работы по возведению мостового перехода, ранее приостановленные, возобновлены, и сегодня объект находится в стадии активного строительства.

Особое внимание было уделено вопросам сохранения культурного наследия. В поселке Жанкент, где расположен памятник республиканского значения, сенаторы встретились с местными жителями, представителями сферы культуры и образования. В ходе диалога обсуждались перспективы развития туризма, необходимость реконструкции объекта и включения его в маршруты внутреннего туризма.