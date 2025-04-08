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Депутаты рассмотрят Закон «О ратификации Соглашения между Респуб­ликой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц». Цель закона – формирование полной правовой базы в сфере уголовного судопроизводства с Кипром и возвращение в страну граждан, осужденных за границей, оказание положительного влияния на их быструю адаптацию в обществе.

В соответствии с соглашением стороны принимают обязательства по передаче своих граждан. Для этого необходимо соблюдение ряда ключевых условий, включая добровольное согласие осужденного, наличие гражданства одной из сторон и признание совершенного деяния преступлением по законодательству обеих стран.

Также сенаторами в первом чтении будет рассмот­рен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации». Закон разработан в целях совершенствования законодательного регулирования в сфере здравоохранения, оптимизации регулирования рекламной деятельности в сфере игорного бизнеса, усиления контроля за участием в азартных играх, а также повышения прозрачности системы обязательного медицинского страхования.

Также члены бюро постановили провести 11 апреля парламентские слушания по вопросам развития юридического образования в рамках укрепления кадрового потенциала судебной и правоохранительной систем, а также юридических служб государственных органов в целях повышения качества нормотворческой деятельности.

Кроме того, в ходе заседания бюро депутаты обсудили темы предстоящих заседаний комитетов и распределили законы, ранее принятые Мажилисом.