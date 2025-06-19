Сенат рассмотрел Отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за прошлый год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты обратили внимание на системные вопросы, связанные с государственными доходами и расходами, а также дефицитом и долговой нагрузкой на бюджет.

Основные параметры республиканского бюджета за 2024 год в целом выполнены. При этом половина из них была обеспечена за счет трансфертов из Национального фонда, а сам бюджет пересматривался более 10 раз.

Доходы бюджета составили 19,9 трлн тенге (97,5% исполнения);

Сумма налоговых поступлений – 12,3 трлн тенге (это на 604,6 млрд тенге меньше, чем годом ранее).

ВАП отмечает, что сдерживающим фактором для повышения налогового потенциала является теневой сектор экономики, который подавляет легальное развитие МСБ.

28,5% доходов республиканского бюджета были обеспечены трансфертами из Нацфонда (5,6 трлн тенге).

По состоянию на 1 января 2025 г. средства Нацфонда составили 33 трлн тенге.

Расходы бюджета составили 23,6 трлн тенге (+1,2 трлн тенге к 2023 году);

Общая сумма неисполнения плана по расходам составила 526 млрд тенге.

Основными причинами этому послужили неисполнение доходной части бюджета, несвоевременное проведение запланированных мероприятий, недостаточно эффективное планирование, отставание от графика работ и другое.

Сенаторы при рассмотрении отчетов подняли вопросы повышения доходной части бюджета, погашения и обслуживания госдолга, эффективности проекта «Ауыл аманаты», инфляции, неосвоения выделенных на строительство соцобъектов средств и другие.

При этом на заседании депутаты отметили, что ключевая задача сегодня - обеспечить эффективное и адресное использование бюджетных средств, особенно в условиях очевидно ограниченных ресурсов. В приоритете должно быть не формальное исполнение бюджета, а достижение реального социально-экономического эффекта, ощутимого для граждан как в центре, так и на местах.

В этой связи депутаты, рассмотрев отчеты Правительства и ВАП, призвали госорганы устранить выявленные дисбалансы и учесть озвученные замечания в дальнейшей работе.