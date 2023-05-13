Сенаторы встретились с судьями Конституционного суда

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Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам встретились с судьями Конституционного Суда,  передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

В ходе встречи парламентарии и представители Конституционного Суда обсудили вопросы взаимодействия в рамках конституционного производства. В своем приветственном слове председатель Комитета Сената Андрей Лукин подробно рассказал о законотворческой деятельности в этом направлении. В частности, сенатор акцентировал внимание на отдельных новеллах. 

"Новеллы о Конституционном суде нашли дальнейшее развитие и детальное регулирование в принятом Конституционном законе "О Конституционном Суде Республики Казахстан". После этого был сформирован состав Конституционного Суда, принят Регламент, определяющий организацию и порядок его внутренней деятельности. Таким образом к моменту начала функционирования Конституционного Суда в январе текущего года в целом были созданы необходимые институциональные основы его деятельности", - сказал Андрей Лукин. 

В свою очередь, председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова рассказала о деятельности института с момента его создания и международном опыте зарубежных коллег.

В ходе встречи, Андрей Лукин отметил, что сенаторы готовы оказывать всестороннюю поддержку судьям Конституционного Суда.

#депутаты #Сенат Парламента РК #Конституционный закон

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