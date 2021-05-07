Сердце матери

Так сложилось в жизни, что сегодня молодая женщина в одиночку воспитывает девятерых детей – пятерых своих и четверых приемных – и одновременно успешно выполняет обязанности офицера правоохранительных органов.

В рядах стражей правопорядка Диляфруз оказалась не случайно. Дело в том, что служба в полиции привлекала ее со школьных лет. Это стало решающим аргументом при выборе ее профессии. Сразу после получения школьного аттестата она оказалась среди студентов Шымкентского юридического колледжа имени Бауыржана Момышулы, где и встретила своего будущего супруга. Уже на втором курсе молодые решили связать себя узами брака. Все складывалось замечательно: у четы ожидалось пополнение, и оба были счастливы. Диляфруз была на седьмом небе, поскольку всегда мечтала о большой дружной семье, в которой было бы много малышей, ведь сама росла в такой – с десятью братьями и сестрами. Спустя время у молодой пары появилось на свет пятеро детей. Но счастье длилось, к сожалению, недолго. Обстоятельства сыграли не в их пользу, и через несколько лет супругам пришлось расстаться.

В конце концов, молодая женщина осталась с детьми одна. Но ее это не испугало. Наверное, свою роль сыграла закалка службой в полиции. 19 лет в органах внутренних дел для майора полиции Кинжехановой не прошли бесследно. Это грамотная, принципиальная, уверенная в себе, сильная молодая женщина, которая очень дорожит своей работой и готова на все ради своих детей. По словам моей собеседницы, дети для нее – это жизнь. В них она видит свое будущее и все свободное время старается посвятить именно им. Как бы ни было ей трудно, она никогда не жалуется, всегда приветлива и доброжелательна, старается по возможности помочь другим.

Волей судьбы работа с детьми, которой она занималась последние 7 лет до осени прошлого года, свела ее с четырьмя детьми, оставшимися без родителей. Диляфруз решила помочь им, и это стало началом новой жизни для них всех.

– В августе 2019 года проходила месячная акция по выявлению граждан, не имевших документов, – говорит Диляфруз. – Я была в составе специально созданной комиссии, которая совершала объезд по местам проживания неблагополучных семей. Во время этого мероприятия и произошла моя встреча с четырьмя детьми, оставшимися без родителей. У них не было документов. И я решила помочь им с их восстановлением. Для этого пришлось забрать их к себе.

Процедура длилась около двух месяцев, и все это время дети жили в семье Диляфруз Кинжехановой. Параллельно через акимат города офицер полиции добилась получения образовательных грантов для двух старших мальчиков, определив их на учебу в колледж, а их двух сестренок устроила в школу. Когда подошел момент передачи детей на попечение государства, они расстроились и не сдержали слез. Уж очень привязались дети к своей новой маме. Диляфруз не смогла оставаться равнодушной. Все взвесив, она приняла твердое решение оставить их у себя.

– Первые три месяца было нелегко, – вспоминает Диляфруз. – Дети периодически плакали, вспоминали свою родную маму, которой уже нет в живых. Были моменты, когда, вернувшись с работы домой, я даже не знала, что им сказать, как успокоить. Помогали лишь материнская ласка и забота. Бывало, просто обнимешь их, посидишь рядом, и, казалось, боль утихала.

Безусловно, есть трудности, которые подполковник полиции старается решить собственными силами. Помогают ей бывший супруг, а также государство. Прежде семья жила в квартире брата женщины-полицейской в бывшем общежитии. После пополнения ей стало там тесно.

– Согласно законодательству инспекторам ювенальной полиции стали выделять арендное жилье. Я и воспользовалась этой возможностью, и мы стали жить в съемном частном доме, – продолжает моя собеседница.

По ее словам, с самого начала взаимоотношения между детьми сложились теплые и дружеские, чему она бесконечно рада. Ведь именно этого она всегда и желала, чтобы семья была крепкой, дружной и единой. Мама наставляет детей поддерживать друг друга, помогать в трудную минуту, приучает к самоорганизации, достижению поставленных целей, порядку во всем и дисциплине, тем более что в семье аж шестеро мальчиков.

– Всех детей люблю одинаково, – призналась Диляфруз. – С самого начала я дала понять детям, что для меня нет деления на родных и приемных. В семье придерживаются девиза, который гласит, что семья едина, и все дети мои.

Видя, как нелегка работа у мамы, они стараются помогать ей во всем: подметают двор, готовят обед, занимаются стиркой и уборкой. А самые старшие усыновленные Марат и Рахим даже сопровождают ее во время ночных рейдов. Она очень гордится ими и считает их своей опорой и защитой.

В то же время сама Диляфруз Кинжеханова для своих детей старается быть примером для подражания. Глядя на нее, сыновья уже мечтают о том, чтобы в будущем работать в силовых структурах.

– Один хочет быть военным, другой – спасателем, третий – пожарным, четвертый – полицейским… А девочки изъявляют желание стать медицинскими работниками. Говорят, что

кто-то ведь должен братьев лечить, – с улыбкой рассказывает многодетная мать.

За свои успехи в работе и добросердечность Диляфруз Кинжеханову не раз отмечали различными ведомственными и общественными наградами. К примеру, в январе она заняла третье место в номинации «Мейірім жолында» республиканского конкурса «Караван доброты». На днях подполковник полиции получила нагрудный знак «Ана шапағаты» от Казахстанского совета ветеранов органов внут­ренних дел и Национальной гвардии и статуэтку «Алғыс» от министра внутренних дел РК. Кроме того, в начале года акима­том Тараза ей вручены ключи от трехкомнатной квартиры. А в прошлом году она даже стала главной героиней короткомет­ражного фильма «Мама», снятого республиканским телеканалом «Хабар».