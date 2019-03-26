Серьезного ущерба для экологии и населения нет – Минэнерго о пожаре на "Каламкасе"

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Вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай заявил, что серьезный ущерб экологии из-за взрыва на месторождении "Каламкас" пока не нанесен, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В Мангистауской области находится передвижная лаборатория. Департамент экологии проводит мониторинг с 13 марта. Проверяются воздух, вода, почва. Казгидромет тоже мониторит. Ущерба серьезно для населения пока нет. Это происшествие носит локальный характер", – сказал вице-министр.
Стоит отметить, что расстояние от защитной дамбы Каспийского моря до аварийной скважины составляет 4,5 километра. А ближайшие населенные пункты от месторождения "Каламкас" находятся на расстоянии 70 км - село Щебир, более 80 км – Казан, и на расстоянии 100 км расположен Акшымырау.
"Близлежащий населенный пункт находится в 70 километрах от места происшествия. Существенный вред на окружающую среду на сегодня отсутствует. Мы каждый день мониторим и будем информировать. По ущербу – его можно будет установить только после того, как пожар будет локализован. Потом только можно привести расчеты", – заключил Нурлыбай.