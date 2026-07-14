Астанчанку осудили за оскорбление полицейского в самолете

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Жительницу Астаны привлекли к уголовной ответственности за оскорбление сотрудника полиции на борту воздушного судна, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

В марте текущего года пассажирка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не подчинилась законным требованиям сотрудников полиции и публично оскорбила представителя власти при исполнении служебных обязанностей.

При поддержании государственного обвинения транспортной прокуратурой суд признал женщину виновной и назначил ей штраф.

В надзорном органе напомнили, что за оскорбление представителя власти и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции предусмотрена ответственность.

Приговор вступил в законную силу.