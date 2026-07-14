Подозреваемого в серии квартирных краж задержали в Акмолинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии квартирных краж в Целиноградском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По данным следствия, злоумышленник проникал в частные дома, похищая золотые украшения и деньги. Преступления были совершены в селах Караоткель, имени Рахымжана Кошкарбаева и Коянды. Общий ущерб потерпевшим превысил 3,2 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался временно неработающий житель Астраханского района. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

В правоохранительных органах напомнили, что необходимо надежно закрывать двери и окна, не хранить дома крупные суммы денег и ювелирные изделия в доступных местах, а при появлении подозрительных лиц незамедлительно сообщать в полицию по телефону «102».