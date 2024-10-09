Серьезный разговор о приоритетах

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Марина Демченко
специальный корреспондент

О развитии обрабатывающей промышленности, модернизации инфраструктуры, строительстве АЭС говорилось вчера в ходе пресс-конференции по итогам заседания Правительства

Прежде всего первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр проинформировал о работе, проводимой по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры в рамках задач, поставленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в нынешнем Послании.

Спикер напомнил, что для снижения степени изношенности инфраструктуры с прошлого года в Казахстане осуществляется программа «Тариф в обмен на инвестиции». За счет нее финансирование ремонтных работ на тепло- и энергоисточниках в 2023-м достигло крупнейшего в истории объема – 227 млрд тенге, а в нынешнем году выросло до рекордных 327 млрд тенге. Для сравнения: в 2020–2022 годах объем ежегодного финансирования не превышал в среднем 90 млрд тенге.

В 2019 году уровень изношенности всех теплосетей в среднем по стране составлял 61%, до конца года текущего этот показатель планируется довести до 52%, а к 2030-му – до 40%.

Первый вице-премьер рассказал также о решении задач по развитию промышленного потенциала страны, поставленных Главой государства в Послании нынешнего года.

По словам Романа Скляра, наблюдается положительная динамика развития обрабатываю­щей промышленности. По итогам восьми месяцев года объем производства составил 14,9 трлн тенге, что на 4,9% выше прошлогоднего показателя. Вклад отрас­ли в BBП составил 12,5% за счет металлургии, машиностроения, химической промышленности и фармацевтики.

– Рост в металлургии связан с приходом на Карметкомбинат национального инвестора под брендом Qarmet, которым начата комплексная модернизация дивизионов предприятия. В результате отмечаются производственная стабильность, рост средней зарплаты сотрудников на 13,5%, – проинформировал Роман Скляр.

В 2024 году запланирован ввод 180 проектов на сумму около 1,3 трлн тенге. На особом контроле находится реализация 17 прорывных проектов в металлургии, нефтепереработке и нефтегазохимии, машинострое­нии, химической отрасли. По каждому проекту утверждены детальные планы.

Для развития местного содержания разработаны законодательные поправки, предус­матривающие заключение долгосрочных договоров и ­оффтейк-контрактов с отечест­венными производителями. Благодаря внедренному механизму по обеспечению товаропроизводителей сырьем заключено 25 соглашений с крупными поставщиками.

Спикер также поделился планами развития отечественной газовой отрасли. На сегодня свыше 12 млн человек, или 60% населения республики, имеют доступ к газу. До конца текущего года им будут обеспечены еще более 300 тыс. человек.

На выделенные в этом году средства будет построено и модернизировано более 1,7 тыс. км газовых сетей. В августе текущего года Премьер-министр Олжас Бектенов дал старт строительству магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал. Ведутся подготовительные работы к началу строительства газопроводов Актобе – Костанай и второй «нитки» Бейнеу – Бозой – Шымкент.

Для расширения ресурсной базы в прошлом году в эксплуа­тацию были введены месторож­дения Анабай, Восточный Урихтау, Рожковское.

В 2025–2030 годах запланирован ввод еще семи объектов. Строительство четырех ГПЗ на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в городе Жанаозене позволит увеличить объемы получения товарного и сжиженного газа.

Что касается состояния энергетического сектора, то в пиковые часы нагрузок дефицит электроэнергии в Казахстане достигает 2 ГВт и без принятия соответствующих мер к 2030 году может вырасти до 7 ГВт.

Поэтому к 2028-му запланирован ввод порядка 6,7 ГВт общей генерации, из которых 700 МВт будут введены уже в текущем году. Намечено построить новые ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске, объекты возобновляемой энергетики, парогазовые установки – в Актобе, Актау, Кызылорде, Туркестане и других городах.

– Мы приняли обязательства по достижению к 2060 году углеродной нейтральности. Поэтому надо понимать, что последовательный вывод старых угольных мощностей неизбежен, – отметил Роман Скляр. – В связи с этим строительство собственной атомной электростанции является единственным приемлемым вариантом. Для этого есть все необходимые условия. Проведен референдум. Народ проголосовал. Итоги известны. Хочу отметить, что в мире уже эксплуатируются 415 ядерных реакторов. На стадии строительства находятся еще 62. К 2050 году прогнозируется трехкратное увеличение использования атомной энергии. Поэтому решение о строительстве атомной станции продиктовано не только необходимостью, но и мировыми тенденциями использования мирного атома.

Спикер рассказал также о развитии транспортной инфраструктуры, модернизации аэропортов, цифровизации отрасли. С развитием железнодорожных коридоров и увеличением потребностей экономики, по его словам, возрастает роль нацио­нального железнодорожного перевозчика «Қазақстан темір жолы». В настоящее время 73% грузов по железной дороге перевозятся ниже себестоимости, поэтому в течение трех лет будет осуществлено поэтапное повышение регулируемых железнодорожных тарифов, чтобы довести их до уровня рентабельности.

Для развития аэрохабов и увеличения объемов обработки авиагрузов принимаются меры по расширению и модернизации инфраструктуры аэропортов, упрощению таможенных процедур, внедрению цифровых решений. Начата работа по строительству аэропортов в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендирли с подведением к ним необходимой инфраструктуры.

Опыт среднего ремонта автодорог будет масштабирован до десяти тысяч километров с запуском единой цифровой платформы Е-Joldar для мониторинга хода работ.

В условиях острой международной конкуренции за инвес­тиции первостепенная необходимость – принимать решения для привлечения капитала в режиме «здесь и сейчас», поэтому Инвестиционный штаб при Правительстве был наделен большими полномочиями. Это позволило ускорить осуществление проектов в таких приоритетных сферах, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, туризм, энергетика, машиностроение.

С начала года Инвестштабом рассмотрено 88 инвестиционных проектов на общую сумму около 45 млрд долларов. Разработан алгоритм мониторинга реализации инвестпроектов «на опережение», налажена постоянная связь с инвесторами. Выработан механизм «заказ на инвестиции», то есть акиматы инициируют проекты с учетом региональной специфики и преимуществ.

– Решениями Инвестштаба даны поручения по ускоренному внесению необходимых изменений и дополнений в 80 нормативно-правовых актов. Сопровождение инвестиционных проектов ведется на Национальной цифровой инвестиционной платформе, где уже зарегистрировано 755 проектов, – поделился результатами работы Роман Скляр.

В ходе брифинга на вопросы журналистов ответили минист­ры: энергетики – Алмасадам Саткалиев, транспорта – Марат Карабаев, промышленности и строительства – Канат Шарлапаев, экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев.

Так, министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на ряд вопросов, касающихся строи­тельства атомной электростанции в Казахстане. В частности, он отметил, что современные АЭС являются экологически безопас­ными объектами, оснащенными всеми необходимыми средствами физической, энергетической, радиологической защиты с тройным уровнем контроля и за выбросами, и за процедурами осуществления тех или иных эксплуатационных операций.

Во время строительства, конечно, будут продолжительные инс­пекции, связанные с контролем. При этом Алмасадам Саткалиев заверил, что и сам он, согласно должностным обязанностям, будет бывать на объекте.

В ходе возведения атомной станции будут учитываться воп­росы безопасности, контроля, технологий и исполнения законодательства.

– Все эти пункты на стадии строительства будут в полном объеме, конечно же, реализованы, – заверил Алмасадам Саткалиев. – Современные станции абсолютно безопасны с точки зрения экологии, технологии и операционных режимов.

Говоря о сохранении природы озера Балхаш, министр отметил, что строительство будет вестись в соответствии с экологическим законодательством.

В среднем строительство АЭС занимает 10 лет. За это время будет создана специальная прог­рамма по подготовке кадров.

– Данный атомный объект станет обслуживаться в полном объеме казахстанскими специа­листами. Будет подготовлен пул высококвалифицированных специалистов – инженеров всех уровней с международной квалификацией, – пояснил глава Минэнерго.

Появится огромное количество рабочих мест, будут развиваться учебно-образовательные организации, туризм. Станция даст мощнейший толчок развитию экономики региона.

Есть прекрасные мировые примеры – в той же Турции, отметил спикер. Провинция, неподалеку от которой строится АЭС «Аккую», становится центром притяжения. Только на стадии строительства в четыре раза вырос внутренний валовой продукт.

– Я гарантирую жителям, что строительство будет безопасным, эксплуатация – тоже, – сказал Алмасадам Саткалиев, заметив, что «в какой-то период времени и мы там поживем».

В свою очередь первый вице-премьер Роман Скляр напомнил, что на станциях поколения III+ не было ни одной нештатной ситуации. Проект строительства АЭС намечается осуществлять консорциумом, вопросы безопас­ности при строительстве станции в Улкене будут поставлены во главу угла.

– Мы заинтересованы в том, чтобы были применены самые новые проектные решения и технологии стран-производителей, которые являются лидерами в своей сфере. Этим будет заниматься специальная проектная группа. Возможные политические риски будут рассматриваться по ходу их возникновения в процессе проектирования. Если возникнут таковые, то в контрактах с различными компаниями, с различными странами будет предусмотрена так называемая «санкционная оговорка», – добавил эксперт.

По словам вице-премьера, в консорциуме будет не более пяти стран. Решение о создании и участниках консорциума по строительству АЭС в Казахстане намечено принять в 2025 году.

– В следующем году появится большая ясность: кто станет членом консорциума, когда будет разработана документация, когда состоится решение по подрядчику, проектировщику, – сказал Роман Скляр.

При этом, по словам спикера, «самые сжатые сроки», признанные мировыми компаниями, составляют один год на разработку технико-экономического обоснования и 1,5 года – на разработку проектно-сметной документации. Только после этого начинается строительство АЭС.

Вице-премьер подчеркнул, что Казахстан не должен «зацикливаться на каком-то одном поставщике, на одном подрядчике», а создавать консорциум, который, «как показывает практика, наи­более эффективно работает». Роман Скляр также пояснил, для чего он необходим.

– АЭС – не один объект. Она состоит из целого ряда структур, в которых имеют лидерство разные страны. Поэтому стоит задача провести такую работу при проектировании, когда мы берем наилучшие технологии от разных стран. Будут участвовать разные компании-субподрядчики по строительству нашей станции. Такой мировой опыт есть уже, потому что ядерный остов может сделать одна страна, турбину – другая, распределительные крытые или закрытые устройства – третья и так далее. Но в комплексе все это будет давать хороший эффект, – пояснил заместитель Премьер-министра, отвечая на вопросы журналистов.

В ходе пресс-конференции говорилось также о льготном автокредитовании, переходе на единый часовой пояс, развитии моногородов, увеличении количества питомников, научном сопровождении программ выращивания саженцев, открытии новых предприятий, программе «Тариф в обмен на инвестиции» и даже об оценке общественного оптимизма.

#промышленность #Правительство #заседание #Роман Скляр

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