Сергей Хорошун назначен заместителем управляющего делами Президента РК
Распоряжением Главы государства Сергей Хорошун назначен заместителем управляющего делами Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
Хорошун Сергей Михайлович родился 26 марта 1966 года.
В 1990 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт; 1990–1995 гг. работал в ПСО «Целинограджилстрой»; 1995–1998 гг. - в управлении Целинной железной дороги; 1998–2000 гг. – начальник отдела, заместитель начальника УКС ГКП «Горкоммунхоз»; с 2000 года – директор департамента коммунального хозяйства; с февраля 2005 года – директор департамента энергетики и коммунального хозяйства города Астаны; с сентября 2006 года – первый заместитель акима Астаны.
Награжден орденом «Құрмет», медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл».