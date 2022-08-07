Сервис из глубины души

Труженик стальной магистрали Қайрат Елеукенұлы примерил форму проводника 35 лет назад и с тех пор не представляет своей жизни без стука колес. В систему пассажирских перевозок он пришел в 1987 году проводником, а с 1992-го стал начальником поезда сообщением Алматы – Урумчи. За это время он создал сплоченный коллектив, где все, в том числе молодежь, понимают друг друга с полуслова, знают свои обязанности, передает Kazpravda.kz.

Қайрат Елеукенұлы является потомственным железнодорожником, начало династии заложил его дедушка Избасар Кушекбаев. Железную дорогу выбрал для себя старший брат, Почетный железнодорожник Шабан, а также родные Талгат, Жомарт, Болат, Самат и Саламат. Все они трудятся в системе железнодорожного транспорта. Так что вполне закономерным для Қайрата Елеукенұлы стало поступление в Казахский университет путей сообщения, после окончания которого он устроился проводником в региональный филиал "Южный". В разные годы работал проводником на различных направлениях, но особенно ему дорог маршрут Алматы – Ленинград.

В 1994 году после окончания курсов подготовки Қайрат Елеукенұлы становится начальником поезда сообщением Новосибирск – Алматы, где проработал более двенадцати лет. Сегодня он руководит пассажирским составом Алматы – Урумчи. Визитной карточкой этого поезда являются улыбчивые и стильные проводники, готовые в любую минуту прийти на помощь и профессионально обеспечивающие комфорт и уют на протяжении всей поездки.

"Начальник поезда должен обеспечить безопасность движения и пожарную безопасность, высокий уровень обслуживания пассажиров и содержания вагонов. График работы предполагает частые поездки и жизнь вне дома. Во время посадки пассажиров и в пути следования он является не только руководителем проводников, но и "покровителем" сотен пассажиров, комфорт, здоровье и жизнь которых на его личной ответственности. Он всегда знает, в каких случаях вызвать транспортную полицию, а в каких – скорую помощь, как уладить конфликт и решить проблему своими силами", – делится Қайрат Елеукенұлы.

По его словам, каждый день поезд перевозит 700 пассажиров. Поэтому часто приходится сталкиваться с непредвиденными ситуациями. Как-то перед станцией Жангизтобе у пассажирки начались роды. Тогда проводнице пришлось стать акушеркой и принять роды. Конечно, вся бригада помогала ей.

"Мы тогда все перенервничали, но всё обошлось. Мы радовались, когда услышали звонкий плач малыша и улыбающуюся маму. Срочно связались с диспетчером, на станции уже ожидала карета скорой помощи, которая забрала женщину с младенцем в больницу", – улыбаясь рассказывает Кайрат.

За 35 лет работы нашему герою довелось повидать многое, ведь каждая поездка – жизнь со своими правилами, порядками и героями. Ко всем начальник поезда относился одинаково доброжелательно и открыто. За добросовестный труд Қайрат Елеукенұлы удостоен различных наград. В 2019 году в копилку добавилась самая важная – знак "Почетный железнодорожник". Наш герой считает ее высшим признанием своего труда.