38 детей-сирот не были поставлены в очередь на жилье в Мангистауской области

В ходе анализа, проведенного прокуратурой города Жанаозен, установлено, что дети-сироты, оставшихся без попечения родителей, не были поставлены в очередь на получение жилья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт прокуратуры Мангистауской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, в соответствии со статьей 71 Закона «О жилищных отношениях» законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обязаны поставить ребенка на учет в местном исполнительном органе для получения жилья.