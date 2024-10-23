Более семи тысяч рекламирующих наркотики сайтов заблокировали в Карагандинской области

Прокуратурой региона реализуется проект «Нашақорлыққа жол жоқ», направленный на противодействие наркобизнесу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру

Фото: Генеральная прокуратура

В результате обнаружены и подвергнуты блокировке более семи тысяч рекламных сайтов с информацией о наркотиках. Приняты меры по закрашиванию уличных рекламных надписей и граффити, использовавшихся для связи с закладчиками.

«Возбуждено 55 уголовных дел за размещение рекламы наркотиков, из которых 33 - в рамках проекта. Заблокированы 174 ссылки в социальных сетях с противоправным контентом и призывами, включая 98 Telegram-каналов. В сельской местности ведется активная работа по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли. За время проекта уничтожено более 200 кустов конопли в Осакаровском, Нуринском и Каркаралинском районах», - рассказал на прошедшем заседании координационного совета по борьбе с наркобизнесом прокурор Карагандинской области Бауыржан Мырзакеров.

Для информирования и вовлечения молодежи в профилактическую работу прокуратура организовала онлайн-трансляции судебных заседаний для студентов.

По итогам заседания были утверждены дополнительные меры по усилению борьбы с наркобизнесом и профилактике наркомании.