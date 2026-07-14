Цифровая зрелость, устойчивость, предсказуемость – эксперты назвали точки роста налоговой системы Казахстана

Борьба за капитал в мире становится жёстче, а инвесторы – более избирательными. В докладе UNCTAD World Investment Report 2026 отмечается усиление концентрации инвестиций в ограниченном числе стран и проектов. В обозримом будущем инвесторы будут вкладывать деньги точечно, выбирая экономики, развивающие высокие технологии, работающие над созданием предсказуемой бизнес-среды и, разумеется, понятной налоговой системы

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня ключевыми факторами конкурентоспособности стран становится качество налогового администрирования, уровень цифровизации, прозрачность процедур и скорость предоставления государственных услуг. В этой связи налоговая политика уже не рассматривается странами Центральной Азии как преимущественно внутренний инструмент пополнения бюджета. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан активно конкурируют за инвестиции, создавая более привлекательные условия для привлечения капитала. На этом фоне заметно меняется и логика налоговых реформ.

Казахстан, являясь крупнейшей экономикой региона и налоговой юрисдикцией, лидирует по объёму бюджетных доходов, налоговых поступлений и их уровню на душу населения. Но есть и другие важные преимущества.

«Главное – это стабильность. Налоговое законодательство Казахстана сравнительно предсказуемо, что является важным фактором для инвесторов. Базовая ставка корпоративного подоходного налога составляет 20%, а единая ставка индивидуального подоходного налога сохраняется уже длительное время. По сравнению с Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном налоговые правила в Казахстане менялись значительно реже, что способствует формированию благоприятной деловой среды», – говорит экономист Бауыржан Искаков.

В отличие от других стран региона, которые преимущественно модернизируют отдельные элементы налоговой системы, Казахстан реализует комплексную реформу, сочетающую законодательные изменения, цифровую трансформацию и совершенствование налогового администрирования. Принимаемые меры дают стабильные результаты.

Лидерство республики по развитию налогового сектора подтверждает и сравнение бюджетных параметров центральноазиатских стран. В прошлом году доходы государственного бюджета Казахстана составили $57,3 млрд США, а налоговые поступления – $44,5 млрд, что значительно превышает показатели Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

При этом доля налоговых поступлений в ВВП Казахстана составляет 14,5%. Результат сопоставим с показателем Узбекистана и ниже, чем в Кыргызстане и Таджикистане. Важно подчеркнуть, что речь не идёт о более высокой налоговой нагрузке, а свидетельствует о высокой ёмкости казахстанской экономики. У государства есть возможность формировать высокие бюджетные доходы без чрезмерного фискального давления на бизнес.

«Казахстан отличается предоставлением инвестиционных льгот и развитой системой налогового администрирования. В Узбекистане в последние годы также активно проводятся реформы в этом направлении, однако система ещё находится в процессе преобразований. В Кыргызстане, несмотря на более низкие налоговые ставки, объём государственного бюджета и административные возможности остаются более ограниченными. В Таджикистане налоговая нагрузка в отдельных отраслях выше, а административные процедуры являются более сложными. Что касается Туркменистана, то из-за закрытого характера экономики налоговая система страны отличается меньшей прозрачностью и предсказуемостью», – подчеркнул экономист Бауыржан Искаков.

Ещё одно преимущество – высокий уровень цифровой зрелости налоговой системы. Практически вся налоговая отчётность в РК подается в электронном формате, информационная система Smart Data Finance объединяет данные 78 государственных информационных баз, а следующим этапом становится внедрение платформы AI-Salyq с использованием технологий больших данных и искусственного интеллекта. Интеграция цифровых сервисов позволяет существенно сократить административные издержки бизнеса, ускорить взаимодействие с государственными органами и повысить прозрачность налогового администрирования.

«Не секрет, что Казахстан занимает одну из лидирующих позиций в мире по внедрению цифровизации в сфере государственных услуг. И налоговая сфера не является исключением. Для предпринимателей и бухгалтеров работает Налоговый кабинет, где можно в онлайн-режиме сдавать отчётность, предоставлять различные пояснения и комментарии в рамках налоговых проверок. Государство максимально стремится внедрять цифровые сервисы, в том числе в сфере налогового администрирования, чтобы сделать взаимодействие с государственными органами более удобным для бизнеса и населения», — отметил генеральный директор ТОО Max Consulting Максат Муратов.

Для малого и среднего бизнеса в Казахстане также действует больше преимуществ. К примеру, порог для перехода на общеустановленный порядок в 11 раз превышает узбекский. Инструменты защиты бизнеса позволяют предприятиям дольше развиваться без перехода на более сложные режимы налогообложения. Дополнительные преимущества – налоговая амнистия «Чистый лист» и автоматическое снятие ограничений с банковских счетов.

Принятый в 2025 году новый Налоговый кодекс закрепил в Казахстане переход к современным принципам налогового администрирования, включая проактивный подход, развитие цифровых сервисов и совершенствование механизмов взаимодействия государства с налогоплательщиками. В других странах Центральной Азии реформы пока реализуются преимущественно через отдельные подзаконные акты и точечные изменения.

На фоне реформы налоговой системы Казахстана преобразования, происходящие в других государствах Центральной Азии, выглядят более осторожными. Узбекистан активно развивает цифровые сервисы и специальные налоговые режимы, однако многие инициативы только начинают внедряться. Кыргызстан сосредоточен на расширении действующих режимов налогообложения без масштабной реформы Налогового кодекса. Таджикистан реализует отдельные изменения, связанные с налоговыми льготами и совершенствованием отдельных налогов, а Туркменистан ограничивается преимущественно модернизацией процедур администрирования, сохраняя достаточно закрытую модель экономики.

По мнению экспертов, именно сочетание современной нормативной базы, развитой цифровой инфраструктуры и последовательной государственной политики обеспечивает Казахстану лидерство в налоговой сфере Центральной Азии. Такая модель не только повышает эффективность налогового администрирования, но и становится важным фактором инвестиционной привлекательности страны, создавая благоприятные условия для устойчивого экономического роста.