Пакет поправок сформирован в проект нового Налогового кодекса

Налоги

В пакет включено 45 изменений

Фото: пресс-служба правительства РК

На 21-м заседании Проектного офиса внедрения нового Налогового кодекса сформирован очередной пакет поправок в проект документа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Новый пакет объединил предложения, выработанные в ходе работы Проектного офиса и профильных рабочих групп, а также поправки, подготовленные во исполнение поручений Главы государства, постановлений Правительства, поручений Премьер-министра и решений Проектного офиса.

Всего на сегодня в пакет включено 45 изменений. Их ключевые положения включены в Консультативный документ регуляторной политики, опубликованный 2 июля на сайте Министерства нацэкономики и портале «Открытые НПА».

На 21-м заседании Проектного офиса, прошедшего под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, участники рассмотрели очередной блок поправок. В частности, предлагается создать льготные налоговые условия для стимулирования легального оборота цифровых активов. Для этого предусмотрено освобождение физических лиц от уплаты индивидуального подоходного налога по доходам от операций с цифровыми активами, совершенных через казахстанских провайдеров услуг цифровых активов, на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Отдельный блок поправок направлен на совершенствование механизмов государственной поддержки инвестиционных проектов и создание более привлекательных условий для иностранных инвесторов. В частности, предлагается восстановить механизм заключения инвестиционных приоритетных контрактов, а также соглашений об инвестициях со всем предусмотренным пакетом фискальных преференций. Кроме того, предлагается предоставить инвесторам возможность самостоятельно подводить необходимую инфраструктуру с последующим возмещением понесенных затрат через механизм вычетов по КПН.

В новый пакет также включены решения, ранее выработанные на заседаниях Проектного офиса. Среди них — введение сверхвычета на расходы по маркировке товаров, расширение вычетов по ИПН для лиц с инвалидностью, восстановление освобождения отдельных доходов от социального налога, освобождение факторинга и форфейтинга от НДС, корректировка НДС по сельскохозяйственной продукции, относимого в зачет, акциз на плодовые вина и другие инициативы. Всего в пакет вошло 20 решений, принятых в ходе работы Проектного офиса.

Кроме того, пакет дополнен поправками, направленными на дальнейшую цифровизацию налогового администрирования, совершенствование налоговых процедур и устранение выявленных в ходе применения Налогового кодекса вопросов. Они подготовлены с учетом обращений налогоплательщиков, предложений государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и Высшей аудиторской палаты. 

При этом ряд инициатив требует дополнительной проработки с бизнес-сообществом до внесения законопроекта на рассмотрение Курултая. Их обсуждение будет продолжено на площадке Проектного офиса.

#поправки #налоги #кодекс

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