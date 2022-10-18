Шаг в новую эпоху

Роль выборов в политической системе, а также изменения в выборном законодательстве обсудили участники заседания экспертного клуба Sarap и Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения.

Тема заседания была обозначена как «Президентские выборы: шаг в новую политическую эпоху». Участие в обсуж­дении приняли представители госорганов, известные политологи, лидеры общественного мнения, эксперты.

Открывая встречу, заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития Асем Кайдарова отметила, что предстоящие президентские выборы знаменуют большие перемены в стране. По ее словам, ключевое значение в них отводится трансформации.

– Это необходимое условие и путь к решению актуальных проблем в социальном секторе и экономике. Без решения данных проблем невозможно добиться значительного улучшения качества жизни казахстанцев и сформировать устойчивый фундамент развития человеческого капитала, – отметила она.

Руководитель Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения КН Министерства науки и высшего образования РК Айдар Амребаев отметил, что инициатива, выдвинутая Главой государства по проведению досрочных президентских выборов, является последовательным шагом в контексте всего процесса политического проектирования Нового Казахстана.

– Выборы – всегда испытание. Особенно в нашей ситуации, когда январские события обнажили существующие проб­лемы. Отсутствие общественного доверия является главным электоральным «соперником» власти и препятствием на пути грядущей новой легитимации госуправления. Госорганы в данной ситуации должны проявить исключительные навыки экспертной объективности и политической деликатности при решении возникающих социальных проблем. Государство должно стать поистине «вслушивающимся» в пульс актуальных вопросов, волнующих казахстанцев, – отметил политолог.

На вопрос «КП» о том, почему необходима политическая перезагрузка, Айдар Амребаев отметил, что существует ряд причин объективного и субъективного характера.

– В принципе, Казахстан до сих пор является страной политического транзита. В 2019 году Первый Президент заявил об отставке, а после январских событий Касым-Жомарт Токаев решил более фундаментально подойти к вопросу политических реформ. Нынешнее руководство страны пытается сбалансировать экономическую и политическую составляющую изменений. Именно по­этому выборный процесс просто необходим, чтобы создать политико-правовой каркас всех реформаторских процессов, – сказал спикер.

Руководитель группы стратегического анализа НАО «Казахстанский институт общественного развития» Лязат Нуркатова отметила, что в политической истории Казахстана нынешняя электоральная кампания – лишь второй случай, когда в кандидаты на пост президента выдвинуты женщины. Правда, несмотря на то, что их политические возможности увеличились, проблема низкой представленности представительниц прекрасного пола во власти еще существует.

Кроме того, Лязат Нуркатова привела данные опроса КИОР, которые показали, что утверждению гендерного равенства препятствуют социально-культурные установки.

В соответствии с результатами опроса 38,2% казах­станцев считают, что мужчины более эффективные политики, и только 3,4% полагают: женщины могут преуспеть в политической деятельности.

Респондентов мужского пола, считающих, что мужчины более эффективные политики, на 17,4% больше, чем респондентов женского пола с таким же мнением. При этом женщин, считающих, что в политике пол не имеет значения, на 13,6% больше, чем мужчин.

Эксперт Казахстанского института общественного развития Серикказы Какыбаланов проанализировал причины проведения досрочных выборов.

– Все мы видим, что внешние геополитические и внутренние факторы оказали на это непосредственное влияние. С данной точки зрения, думаю, многим будет понятно, почему мы проводим выборы досрочно. Сейчас власть идет на такой шаг, чтобы улучшить общественно-политическую ситуацию в стране путем проведения реформ. Именно по­этому каждый гражданин должен участвовать в выборах и бороться за будущее страны, – считает эксперт.