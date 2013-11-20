«Шанырак» назвал лауреатов

На церемонии награждения присутствовали замес­титель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом АНК Ералы Тугжанов, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, журналис­ты, представители этнокультурных объединений.

Впервые конкурс проходил в онлайн-режиме. Каждый желающий мог зарегистрироваться на сайте Министерства культуры и информации. Победители по номинациям были определены и по результатам онлайн-голосования, и по решению конкурсной комиссии. На сайте была зарегистрирована 61 заявка от редакций и журналистов республиканских и региональных СМИ, а это 209 публикаций, 56 телепередач и 8 радиопрограмм.

В номинации «Лучшие статьи, теле-, радиопрограммы, направленные на укрепление межэтнического согласия в казахстанском обществе» по результатам онлайн-голосования победителем признан редактор телеканала «Казахстан-Караганда» Ашимхан Жампейсов, а по решению конкурсной комиссии – корреспондент газеты «Акмолинская правда» Нина Митчинова. Роль государственных символов в укреплении казахстанского патриотизма лучше всех по результатам онлайн-голосования освещал ведущий радиостанции «Астана» Шаким Жанболат и по решению конкурсной комиссии – генеральный директор ТРК Президента Ерлан Бекхожин. В номинации «Лучшие статьи, теле-, радиопрограммы по разъяснению деятельности Ассамблеи народа Казах­стана» по результатам онлайн-голосования и решению конкурсной комиссии победителями, соответственно, стали председатель кыргызского этнокультурного объединения Шавкат Исмаилов и Гульджамал Аметбакиева. О развитии культуры и традиций казахстанских этносов самые лучшие материа­лы подготовили преподаватель школы искусств им. Ж. Байгуттиева города Арыси Южно-Казахстанской области Темирхан Абдиков (онлайн-голосование) и журналист 7-го канала Северо-Казахстанской области Ольга Витукевич (решение конкурсной комиссии). Повышению роли государственного языка наилучшим образом способствовали материалы журналиста корпорации «Ернур» города Шымкента Нуркена Токаева и заместителя директора редакции газеты «Новости Приишимья» Марины Петровой. Специальной грамотой за освещение достижений государственной политики в сфере межэтнических отношений и межкультурного диалога, а также за пропаганду культуры, традиций казахского народа и этносов, проживающих в Казахстане, конкурсной комиссией отмечены корреспондент газеты «Жанаозен» Муратбай Улыкпан и корреспондент радио «Астана» Ольга Асхожина.

Татьяна БЕК, Астана