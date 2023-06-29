Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по математике

В Минпросвещения отмечают, что ребята выполняли авторские задачи, для решения которых требуется неожиданный и оригинальный подход.

Фото пресс-службы Министерства просвещения РК

В столице Албании завершилась 27-ая Международная юниорская Балканская олимпиада по математике (JBMO) с участием около 130 школьников из 20 стран балканского полуострова и стран-гостей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

На международном математическом состязании сборная команда Казахстана выиграла 6 медалей:

- Амирлан Аманжолов – ученик 9 класса РФМШ города Алматы – золотая медаль;

- Серик Мурзабек – ученик 9 класса Актюбинского областного специализированного лицей-интерната «Білім-Инновация» для одаренных юношей – серебряная медаль;

- Ерканат Кеншилик – ученик 9 класса Актюбинского областного специализированного лицей-интерната «Білім-Инновация» для одаренных юношей – серебряная медаль;

- Алинур Маратулы – ученик 9 класса Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея «Білім-Инновация» для одаренных детей – бронзовая медаль;

- Жанарыс Тендиков – ученик 9 класса Карагандинского областного лицей-интерната №1 «Білім-Инновация» – бронзовая медаль;

- Аят Абдуллаев – ученик 9 класса Атырауского областного лицей-интерната «Білім-Инновация» – бронзовая медаль.

«Ребята выполняли авторские задачи по математике. Для их решения требуется неожиданный и оригинальный подход. Участие в JBMO - хорошая возможность для всех участников проверить свои способности в решении задач в очень сжатое время», - отметил руководитель команды Владимир Жук.

По информации Минпросвещения, в олимпиаде за 19 лет принимали участие 114 казахстанских школьников, завоевав в общей сложности 15 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых медалей.