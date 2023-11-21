Шестиклассник "разговорил" портрет Тауке хана (видео)

Ученик 6 класса средней школы №3 города Хромтау Актюбинской области Жомарт Азаматулы изобрел устройство, с помощью которого "заговорил" портрет Тауке хана.

Особенность изобретения – в озвучке свода законов, принятого в Казахском ханстве при правлении Тауке хана, – "Жеті жарғы".

"Ученик за год создал портрет, используя различные необходимые технические устройства и аудиокассеты. На портрете были установлены MP3-устройство, сенсорные кнопки отключения и источник тока 12В.

В будущем молодой изобретатель планирует представить портреты других исторических деятелей, поэтов, писателей и тем самым популяризировать историю Казахстана среди молодого поколения", – отметили в Минпросвещения РК.