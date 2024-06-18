Шестилетний мальчик выпал из окна в Костанайской области

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Инцидент произошёл в городе Лисаковске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Шестилетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности выпал из окна пятого этажа. Малыш госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Акмолинской области, городе Щучинск, двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа. Его увезли в больницу.

Спасатели призывают не оставлять маленьких детей без присмотра, а также не рассчитывать на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Также рекомендуется не разрешать детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.

#дети #Костанайская область #падение

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