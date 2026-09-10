Шире становится круг книголюбов

Статьи,Читающая нация
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Конкурс «Мен оқыған 30 кітап» вышел на рес­публиканский уровень. Идея его проведения принадлежит акиму Казталовского района Западно-Казахстанской области Асланбеку Саркулову.

фото предоставлено пресс-службой акимата Казталовского района ЗКО

– Глава государства не раз подчеркивал, что приобщение молодого поколения к чтению является фундаментальным условием для формирования прогрессивной нации. В целях систематизации работы в этом направлении с 2023 года в Казталовском районе ежегодно реализуется данный проект. Задача конкурса – не просто побудить учащегося прочитать определенные книги, а сделать так, чтобы чтение, «потеснив» гаджеты, стало одним из любимых занятий ребенка и сыграло значимую роль в становлении его как личности и гражданина, – отметил инициатор проекта.

В нынешнем году областной конкурс стал республиканским, собрав 18 юных книголюбов из Мангистауской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской облас­тей. Ребята читали книги из предложенного списка, готовили видеоролики, в которых рассказывали о прочитанном. На завершающем этапе члены жюри – поэт и педагог Дарига Муштанова, тележурналист и блогер Куат Ахметжанов, журналист, руководитель школы ораторского искусства «Ділмар» Жаркын Селенулы – задавали конкурсантам вопросы по содержанию произведений.

Не зря говорят: «Хорошая книга – учитель и друг». Прочитанная вдумчиво, она обязательно оставит след в душе юного читателя, став еще одним кирпичиком в формировании его мировоззрения.

По итогам конкурса первое мес­то заняла ученица 10-го класса Караозенской школы-лицея Жансая Хайрулла из Казталовского района ЗКО. Второе место присуждено ученице 9-го класса общеобразовательной школы им. О. Исаева Акжаикского района ЗКО Айкоркем Бержановой. Третье место разделили школьницы из Казталовского района – ученица 9-го класса Караозенской школы-лицея Рамина Тлемисова и ученица 9-го класса Казталовской школы-лицея Нурила Тыныбекова. Названы также победители в специальных номинациях, некоторые участники награждены дипломами и поощрительными призами. Общий призовой фонд конкурса в этом году составил 4,25 млн тенге.

За четыре года участниками конкурса стали порядка 370 школьников. Организаторы проекта надеются, что эту важную инициативу поддержит и Министерство просвещения.

#конкурс #Читающая нация #Мен оқыған 30 кітап

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