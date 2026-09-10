Театральная осень в Семее

Артисты представили зрителям яркое шоу: танцевальные номера, вокальные выступления и оригинальные фрагменты из спектаклей прошлых сезонов. Особое внимание привлекли молодые актеры, пополнившие труппу театра им. Абая в этом году. Они впервые продемонстрировали свои таланты на большой сцене.

Кульминацией вечера стал рассказ о творческих планах на предстоящий сезон. Так, театр им. Ф. М. Достоевского анонсировал сразу несколько премьер: «Горе от ума» Александра Грибоедова в постановке режиссера Софии Капилевич из Санкт-Петербурга, «Гуан forever» – трагифарс, авторское сочинение Александра Сухова по мотивам похождений знаменитого героя-любовника, и «12 стуль­ев» Ильфа и Петрова. В предстоящие выходные труппа представит программу «Любите ли вы театр?», которую зрители впервые увидели на закрытии прошлого сезона. Также семейские артисты принимают участие в фестивале русскоязычных зарубежных театров «Театральная осень». Они покажут там трэвел-драму «Печорин» режиссера Екатерины Шиховой.

Сезон обещает быть насыщенным. Театры Семея готовы порадовать зрителей как классическими постановками, так и смелыми экспериментами.