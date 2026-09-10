Молодежь Актау учат востребованным навыкам

Статьи,Занятость
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В областном центре началось краткосрочное профессиональное обучение в рамках проекта «Іскер жас». Занятия проходят на базе Актауского технологического колледжа сервиса. Проект направлен прежде всего на социализацию молодежи категории NEET, развитие профессиональных способностей и помощь в адаптации к современному рынку труда.

Фото Центра общественных коммуникаций Мангистауской области

Главная особенность программы – возможность получить новую профессию или дополнительные практические навыки за относительно короткое время. Для молодых людей, которые пока не имеют постоянной работы, ищут подходящую сферу деятельности или хотят изменить профнаправление, такие курсы могут стать одним из вариантов для начала трудового пути.

В этом году обучение в колледже организовано по трем направлениям: инструменты искусственного интеллекта, швейное дело и кулинария. Программа предусматривает как теоретические, так и практические занятия. Участники знакомятся с основами выбранной профессии, работают со специальным оборудованием и современными программами, а также получают представление о реальном рабочем процессе. Такой подход позволяет не ограничиваться теорией и сразу закреплять полученные навыки на практике.

По словам директора Актауского технологического колледжа сервиса Илеса Нурадинова, краткосрочные курсы дают возможность освоить востребованную специальность и в дальнейшем использовать полученные знания для самостоятельной работы.

– Цель проекта «Іскер жас» – предоставить молодежи и всем желающим возможность в короткие сроки освоить новые, востребованные на рынке труда специальности. Граждане, завершившие обучение, смогут не только трудо­устроиться, но и открыть собственное дело, – сказал Илес Нурадинов.

Колледж уже имеет опыт реализации подобных программ. В прошлом году здесь проводился трехмесячный курс по парикмахерскому искусству. После завершения обучения участникам вручили сертификаты. По информации учебного заведения, большинство выпускников смогли устроиться на работу по полученной специальности – трудоустроились в салоны красоты либо занялись предпринимательством.

В этом году возможности курсов расширили. Одним из направлений стали инструменты ИИ. Для современной молодежи это может быть полезно не только с точки зрения освоения новой технологии, но и как дополнительный профессиональный навык, который можно применять в различных сферах деятельности.

Швейное дело и кулинария, в свою очередь, позволяют получить конкретные практичес­кие умения, которые в дальнейшем можно использовать как при трудоустройстве, так и в личных целях.

В рамках проекта в течение года планируется обучить 90 граждан. В числе участников – молодежь Актау, заинтересованная в получении профессии или дополнительных навыков. Для категории NEET подобные программы имеют особое значение. Отсутствие постоянной занятости у молодого человека нередко связано с нехваткой профессиональных навыков или опыта. Возможность пройти обучение и получить сертификат позволяет сделать первый шаг к трудоустройству, а практическая направленность занятий помогает быстрее адаптироваться к требованиям работодателя.

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