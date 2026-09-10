Грамотность в эпоху технологий

Колонка обозревателя
Асель Шаяхмет

На днях в мире отмечали Международный день грамотности, учрежденный ЮНЕСКО в 1966 году. Эта новость побудила меня к размышлениям вот о чем. Мы живем в довольно парадоксальное время. С одной стороны, имеем круглосуточный доступ к информации, когда в один клик в поисковике перед нами открываются нужные новости, книги, экспертные мнения, статистика. Но, с другой стороны, мы словно теряем самое главное – способность всю эту информацию освоить, переварить, как следует проанализировать и сделать правильные выводы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Социальные сети в этом смысле стали одновременно и великим достижением, и большим испытанием. Мы привыкли бегло читать и быстро писать, стремясь, чтобы мысль уместилась в несколько строк, а еще лучше – в одну фразу. В моде стали кликбейты и цепляющие фрагменты видео. Ну а если текст длиннее абзаца, его, скорее всего, просто пролистнут. В результате мы постепенно привыкаем не столько читать, сколько сканировать глазами и, соответственно, больше реагировать, чем думать.

И вот здесь я бы разделила понятия «уметь читать» и «быть грамотным». Можно читать слова, но не понимать их смысла. Можно иметь диплом хорошего вуза и не уметь принимать грамотные решения, прекрасно владеть профессиональной терминологией и при этом допускать ошибки, цена которых для других людей может оказаться слишком высокой. Представьте последствия, если врач ошибся в диагнозе, юрист неверно истолковал норму закона, а чиновник принял непродуманное решение. За каждым таким решением стоят реальные люди, их судьбы, здоровье, права и жизнь. Таким образом, под грамотностью я понимаю еще и ответственность за то, что ты говоришь, пишешь и делаешь. А начинается она, как ни банально это звучит, с книги.

Ведь не случайно Глава государства обращает внимание на значение книг и культуру чтения. Читая хорошую литературу, мы постоянно проделываем интеллектуальную работу, а именно: сопоставляем, анализируем, предполагаем, спорим или соглашаемся с автором и пытаемся понять мотивы героев. Мы учимся видеть то, что написано между строк, и то, что осталось за пределами текста.

Сегодня технологии могут за нас исправить практически любую орфографическую ошибку, переводчик переведет текст, а поисковик выдаст нужную информацию. Однако ни одна технология не может полностью заменить человеческую способность отличать правильное от неправильного, существенное от второстепенного, правду от манипуляции и грамотное решение от удобного.

И, пожалуй, именно поэтому так важно возвращаться к книгам, длинным текстам, к привычке задавать вопросы и умению проверять информацию. И помнить: хорошая качественная литература дает человеку то, что невозможно получить, бесконечно листая короткие посты и ролики. Это умение увидеть причинно-следственные связи, формировать зрительную память, расширять словарный запас и воспринимать сложные конструкции. В общем, умение мыслить.

Ведь само понятие «грамотность» не определяется только верным написанием слов или расстановкой нужных знаков препинания. В первую очередь оно подразумевает способность правильно обращаться со знаниями и полученной информацией, понимать ее смысл, делать правильные выводы и принимать решения, за которыми стоит ответственность перед собой и другими.

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#соцсети #технологии #книги #чтение #грамотность #Международный день грамотности

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