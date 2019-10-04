​Школа – это не стены, это – учителя

За восемь лет в конкурсе приняли участие 35 127 представителей профессии, из них обладателями знака «Лучший педагог» с денежным вознаграждением в размере 1 000 МРП стали 432 педагога сис­темы дошкольного и среднего, технического и профессионального образования. В этом году из более чем 3 000 заявок выбраны 64 победителя.

Конкурс проводится в 3 этапа: районный (городской), областной и республиканский – в нем в нынешнем году приняли участие 178 педагогов. Для отбора обладателей звания «Лучший педагог» министерством образования и науки утвержден состав конкурс­ной комиссии, в который вошли лучшие педагоги страны, методисты методических кабинетов, преподаватели институтов повышения квалификации, депутаты, представители профсоюзных организаций, Национальной палаты предпринимателей, Национального совета общественного доверия.

Торжественная церемония награждения началась с видео­обращений в адрес учителей Розы Рымбаевой, Аружан Саин, Нурлана Алимжанова и Димаша Кудайбергена.

– День учителя – действительно всенародный праздник, и сколько бы мы ни говорили слов благодарности нашим учителям, этого всегда будет мало. Я вспоминаю свою первую учительницу Людмилу Валентиновну. Мне всегда казалось, что она как-то по-особенному ко мне относилась. Потом я уже узнал, что все мои одноклассники думали так же. В этом, наверное, как раз талант педагога, когда каждый ребенок в классе чувствует себя особенным. И таких учителей в нашей стране очень много, благодаря им сегодня наша страна достигает успехов, – поздравил с наступающим праздником коллег министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов и пожелал им здоровья, успехов, благодарных учеников и понимающих родителей. Он также подчеркнул, что принятие первого Закона «О статусе педагога» и предусмот­ренные в бюджете 3 трлн тенге на повышение заработных плат учителям – большое достижение, говорящее о внимании государства к актуальным вопросам.

Асхат Аймагамбетов и депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, Мурат Бактиярулы, Мажилиса Парламента РК Динар Нукетаева, Абдиманап Бектурганов и Наталья Жумадильдаева наградили обладателей почетного звания «Лучший педагог-2019».

Среди победителей конкурса по системе дошкольного и среднего образования – учитель математики «Білім-инновация» лицея-интерната для одаренных юношей города Нур-Султана Гул Муаммер, учитель начальных классов многопрофильной гимназии имени Шакарима с обучением на трех языках города Семея Нургуль Муканова, воспитатель детского сада № 4 «Еркежан» Атбасарского района Акмолинской области Нина Сахнова, воспитатель ясли-сада № 4 «Айгөлек» города Аксая Венера Асанова.

– Учитель не для себя работает, а с любовью для учеников, для профессии в целом. Только когда учитель проявляет инициативу, а за плечами имеет большой стаж и опыт, он может найти подход к ученикам, тогда и работать с ними будет очень легко, – считает учитель истории и географии обще­образовательной средней школы № 49 имени Ш. Уалиханова Сайрамского района Туркестанской области Айгуль Рустемова.

Среди победителей конкурса по системе ТиПО – преподаватели специальных дисциплин Денис Ветошкин из Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа, Айгуль Искалие­ва из высшего педагогического колледжа им. Ж. Досмухамедова Западно-Казахстанской области, Сауле Куспанова из Актюбинского колледжа транспорта, коммуникаций и новых технологий.

– Я преподаю самые востребованные сейчас дисциплины для техников-программистов. У нас учатся уже не школьники, наши ребята уже в таком возрасте, когда нужно понять, правильно ли ты выбрал путь. И мое дело – наставлять их, увлечь. Главное – это, конечно, взаимопонимание. Стараюсь объяснить, что в первую очередь нужно любить свою профессию, идти в ногу со временем, нести свои идеи в массы: рассказать, что ты хочешь привнести в сферу, сделать не только для своего колледжа и области, но и страны, – рассказала преподаватель специальных дисциплин Костанайского строительного колледжа Динара Сейчанова.

Еще одна особенность торжественного мероприятия в текущем году – премия «Учитель Казахстана», которую вручила председатель президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана Алия Назарбаева.

– Школа – это не стены, школа – это наши учителя. Сегодня с этой сцены я призываю всех уважать, чтить и ценить наших учителей. На них лежит огромная ответственность за обучение будущего поколения. Их задача через знания привить нашим детям правильные ценности, любовь к своей стране, уважение к старшим, желание быть хорошими и полезными людьми. Благодарю вас, дорогие педагоги, за ваш нелегкий труд, – обратилась к учителям Алия Назарбаева.

Лучшие 10 работ победителей премии, учрежденной Фондом развития общественно значимых инициатив, будут направлены на международный конкурс «Учитель мира-2020», который пройдет в марте следующего года в Дубае.