Школьник подвергся буллингу после съемки в рекламе

Общество
127
Дана Аменова
корреспондент

В соцсетях об этом поведала мать мальчика, которого затравили в школе и в кружках, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанка Ольга Колузанова рассказала, что ее ребенок получил психологическую травму.

«В 2024 году, в августе, блогер-миллионник Дарикорн для рекламы сети своих кафе сняла моего сына на видео без моего разрешения и наложила на его слова о любимой еде «пицца» большими буквами нецензурное слово, чтобы выставить его на посмешище и собрать много просмотров, лайков и комментариев. Что, в принципе, у нее прекрасно получилось –  как и у этого кафе. Руководство заведения прекрасно видело, что в комментариях идет травля моего сына, его оскорбляют. Но удалять ничего не собирались –  благодаря этой ситуации они сэкономили около 4 тысяч долларов на рекламе», – говорит она.

Женщину особенно возмутило то, что помимо явного нарушения закона видео было искажено, чтобы набрать увеличить охваты.

«По решению суда первой инстанции кафе обязали выплатить моему сыну моральный ущерб в размере 500 000 тенге, возместить мои затраты на юриста и публично извиниться. Но кафе подало апелляцию. Они не согласны ни с извинениями, ни с размером ущерба, ни с оплатой юридических услуг», – прокомментировала Ольга Колузанова.

После обращения с матерью ребенка лично связалась председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова. Семье предложена всесторонняя поддержка - от психологической до юридической.

«В случае начала судебных разбирательств Комитет готов официально выступить в защиту прав и интересов ребенка. Еще раз напоминаем, что в соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса РК, использование изображения любого лица, в том числе ребенка, допускается только с согласия самого лица либо его законного представителя. Согласно Закону «О персональных данных и их защите», изображение несовершеннолетнего относится к категории персональных данных ограниченного доступа и охраняется законодательством», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Комитете обратили внимание блогеров, инфлюенсеров и всех участников медиапространства на необходимость строго соблюдать законодательство и права каждого ребенка.

Даже при благих намерениях публикации, в которых фигурируют дети, могут причинить им вред и повлечь за собой серьезные правовые последствия. Каждый ребенок имеет право на уважение, защиту и безопасность – и в реальной жизни, и в цифровой среде.

#школьник #реклама #буллинг #съемка

Популярное

Все
Год перемен для Баянаула
Десять новых горных маршрутов обустроят в Алматы
Сфера спорта претерпит серьезные изменения
Победила врага хрупкая женщина
Свадебный переполох в Доме мамы
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Время добрых дел
Кызылжар встает на крыло
Здоровья вам, фронтовики!
Указ Главы государства об освобождении от должности
В начале была музыка
Победа, растопившая лед равнодушия
Здоровье не купишь?
Оттаиваем и оживаем
Полвека в профессии
С огнем шутить опасно!
Указ Главы государства о назначении
Юные исследователи на пути к открытиям
Школа – это маленькая жизнь
Как вы это делаете?
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Ставить и достигать цели
Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно
Боевой путь пулеметчика
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
«Замандас 21»: там, где царят любовь и забота
Изменения в «Барысе» и феноменальный рекорд Овечкина
Казахстан увеличил шансы на выход в стыки Евро-2026 по футзалу
Токаев прибыл в Шымкент
Незнание законов не освобождает от... профессии
Крупные инвестпроекты KEGOC, Казахтелекома и Самрук-Энерго рассмотрели в кабмине
О резкой смене погоды предупредили казахстанцев
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Когда воде требуется особое разрешение
Граждан Китая вызволили из солончаковой западни в Костанайской области
Плачевное состояние автодорог вызвало резкую критику депутатов
Ученики NIS победили в конкурсе NASA
За второй хлеб – первый спрос
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Точкой роста должен стать туризм
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте

Читайте также

Фейковое видео от имени главы СКО Гауеза Нурмухамбетова поя…
Кызылжар встает на крыло
Свадебный переполох в Доме мамы
Время добрых дел

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]