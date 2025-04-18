В соцсетях об этом поведала мать мальчика, которого затравили в школе и в кружках, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанка Ольга Колузанова рассказала, что ее ребенок получил психологическую травму.

«В 2024 году, в августе, блогер-миллионник Дарикорн для рекламы сети своих кафе сняла моего сына на видео без моего разрешения и наложила на его слова о любимой еде «пицца» большими буквами нецензурное слово, чтобы выставить его на посмешище и собрать много просмотров, лайков и комментариев. Что, в принципе, у нее прекрасно получилось – как и у этого кафе. Руководство заведения прекрасно видело, что в комментариях идет травля моего сына, его оскорбляют. Но удалять ничего не собирались – благодаря этой ситуации они сэкономили около 4 тысяч долларов на рекламе», – говорит она.

Женщину особенно возмутило то, что помимо явного нарушения закона видео было искажено, чтобы набрать увеличить охваты.

«По решению суда первой инстанции кафе обязали выплатить моему сыну моральный ущерб в размере 500 000 тенге, возместить мои затраты на юриста и публично извиниться. Но кафе подало апелляцию. Они не согласны ни с извинениями, ни с размером ущерба, ни с оплатой юридических услуг», – прокомментировала Ольга Колузанова.

После обращения с матерью ребенка лично связалась председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова. Семье предложена всесторонняя поддержка - от психологической до юридической.

«В случае начала судебных разбирательств Комитет готов официально выступить в защиту прав и интересов ребенка. Еще раз напоминаем, что в соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса РК, использование изображения любого лица, в том числе ребенка, допускается только с согласия самого лица либо его законного представителя. Согласно Закону «О персональных данных и их защите», изображение несовершеннолетнего относится к категории персональных данных ограниченного доступа и охраняется законодательством», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Комитете обратили внимание блогеров, инфлюенсеров и всех участников медиапространства на необходимость строго соблюдать законодательство и права каждого ребенка.

Даже при благих намерениях публикации, в которых фигурируют дети, могут причинить им вред и повлечь за собой серьезные правовые последствия. Каждый ребенок имеет право на уважение, защиту и безопасность – и в реальной жизни, и в цифровой среде.