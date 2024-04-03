Школьникам из пострадавших регионов дадут путевки в оздоровительные центры

Министр просвещения Гани Бейсембаев поручил отправить в лучшие летние оздоровительные центры страны детей из пострадаваших от паводков регионов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минпросвещения

Как отметил глава ведомства, важно уделить особое внимание благоприятным условиям пребывания и защите прав детей с качественной организацией учебного процесса. Комитету по охране прав детей, в первую очередь, необходимо организовать летний отдых для детей, остронуждающихся в помощи.

«Начиная с 6 апреля, 11 круглогодичных оздоровительных центров страны готовы принять детей с организацией учебного процесса. Для организованной перевозки детей министерством разработана инструкция по безопасности и межведомственный алгоритм действий», - говорится в пресс-релизе.

Отдельно в ходе аппаратного совещания министр остановился как на вопросах безопасности детей, так и поддержки педагогов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации из-за паводков.

Он поблагодарил своих коллег, задействованных в противопаводковых мероприятиях, за проявленный профессионализм, человечность, созидание и подлинный патриотизм.